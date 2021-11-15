Vitor Pereira derbide takımı Ali Koç'a göre mi dizecek? Sosa ve Mesut ilk 11'de

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Mesut’tan daha fazla verim alabilecek bir sisteme dönmeli" dediği teknik direktör Vitor Pereira'nın sistemini değiştirip değiştirmeyeceği perşembe başlayacak taktik idmanlarla belli olacak.

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Ligde peş peşe gelen kötü sonuçların ardından 3-4-3 sistemiyle ağır eleştiriler alan Vitor Pereira’nın Galatasaray derbisinde sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağı camiada en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; oyuncuların milli takımlarda bulunması nedeniyle idmanlarda diziliş ve taktik çalışamayan Pereira ve ekibinin perşembe dönecek futbolcuların katılımıyla yapılacak antrenmanlarda sahaya süreceği kadronun ve taktik anlayışının belirlenmesi bekleniyor.

Galatasaray'ı ezberliyor

Yardımcılarıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Galatasaray maçlarını izleyen, rakibi nasıl durduracağını, zaaflarını masaya yatıran Portekizli ekibin bu çalışmaları oyuncuların milli takımlardan döneceği güne kadar sürdürmesi bekleniyor.

Vitor Pereira’nın derbide 3-4-2-1 veya 4-3-2-1’den birini perşembe gününden itibaren takıma ezberletmeye başlaması bekleniyor. Her iki taktik anlayışında da tek forvet oynaması beklenen Pereira; Rossi, Berisha veya Serdar Dursun’dan birine bu bölgede şans verecek.

Sosa ve Mesut ilk 11'de

Galatasaray karşısında Jose Sosa ve Mesut Özil’li bir 11’le çıkması beklenen Pereira’nın Mert Hakan ve İrfan Can'ın da derbiye ayrı bir motivasyon ve hırsla hazırlanmalarından memnun olduğu da öğrenildi.

Tek zafer

Bu sezon henüz derbi oynamayan Vitor Pereira, 2015-16 sezonunda sadece 1 derbiden zaferle ayrıldı. Beşiktaş’a deplasmanda 3-2 kaybeden Portekizli teknik adam rövanşta Kadıköy’de 2-0 kazanmıştı.

