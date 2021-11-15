Veysel Eroğlu: ABD'ye gülüyorduk aynı duruma düştük

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Orman ve Su işleri eski Bakanı Veysel Eroğlu boşanma oranlarına dikkat çekerek "Önceden ABD'de yüzde 50 oranda boşanma var denildi mi gülünürdü. Şimdi o duruma biz düşüyoruz farkında değiliz." dedi

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Orman ve Su işleri eski Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu bir grup partili ile birlikte Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Fener Rum Partiği'nin Rus Çarına yazdığı mektubun defalarca okunması gerektiğini ifade eden Eroğlu, “Patrik mektubunda ‘Bu milleti siz topla tüfekle yok edemezsiniz. Çar Hazretleri ben size bu milleti yok etmeniz için ben size bir formül vereceğim.' diyor. ‘Siz bu milletin arasına insanlar sokarak onları kötü alışkanlıklar kazandırarak vs şekillerde toplumu ifsad edeceksiniz. Gençlerini ele geçireceksiniz. Aile yapısını bozarak aileleri yok edeceksiniz. O zaman bu milleti yok edersiniz. Başka yolu yoktur.' demiştir. Bu yönde yakın geçmişte yüzlerce proje hazırlanmıştır.

Şimdi ise milletimizi yok etmeye yönelik muhtemeldir ki en az bin proje vardır. Çünkü gönül coğrafyamızın son kalesi Türkiye'dir. Burayı yıkmak için o kadar çok çalışma yapılıyor ki hayal bile edilemez.” şeklinde konuştu.

Aile parçalanıyor

“Bizim bildiklerimizi bilseniz yerinizde duramazsınız.” diyen Eroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Tabi bazı bilgileri bizler biliyoruz ama bunu söylemek herkese mümkün olmuyor. Devletin belli sırları vardır. Dolayısıyla bilindiği üzere 2020 yılında Afyonkarahisar'da 2020 yılını Sevgi Yılı Projesini başlattık. Bu proje çok faydalı oldu. Çünkü her kesim milli ve manevi değerlerimizi öğrenmeye başladı. Aileler parçalanıyor. Şu anda boşanma oranı yüzde 33' çıkmış durumdadır.

Önceden ABD'de yüzde 50 oranda boşanma var denildi mi gülünürdü. Şimdi o duruma biz düşüyoruz farkında değiliz. Afyon'da bile boşanma oranı yüzde 27'dir. Dolayısıyla bu yıl Aile Yılı başlattık. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile özel konuşurken kendilerine, ‘Sayın Cumhurbaşkanım Allah razı olsun çok büyük hizmetler yaptınız.

Barajlar, göletler, havaalanları, bölünmüş yollar, hızlı tren özellikle şehir hastaneleri muazzam oldu. Başı dik Türkiye haline geldik. Ama özellikle bizim ailelere ve gençlerimize sahip çıkmamız lazımdır.' dedim. Kendileri tamam diyerek 2022 yılında tüm Türkiye'de seferberlik başlaması için hazırlık yapılması talimatını verdi.”

Üretimden kaynaklı pahalı

“Bu kadar hile ve desise yapılan şeyleri düşündüğümüzde son 20 yılda üzerimizde oynanan oyunları düşünün” diyen AK Partili Eroğlu, sözleri şu şekilde noktaladı:

“Başka bir ülke olsa ve Allah'ın yardımı olmasa çoktan yıkılırdı. Pandemi de tüm dünya sallanıyor, İngiltere'de marketler yağmalanıyor. Her yerde olduğu gibi bizde de sıkıntı var ama inanın bunu en iyi atlatacak, en az zararla çözecek olan yine biziz. Bizim milletimizdir. Sağlıkta en iyi durumdayız. Geçenlerde Avrupa'ya gittim baktım dökülüyor. Ama en iyi sağlık sistemi şu anda bizdedir. Belki üretimden kaynaklı yiyecekler pahalı ama inşallah onlarda çözülecek. Biz istiyoruz ki aç, açıkta hiç kimse kalmasın.”