Mel Gibson duyurdu: Cehennem Silahı geri dönüyor

Dünyaca ünlü aktör ve yönetmen Mel Gibson, Cehennem Silahı film serisinin beyazperdeye döneceğini, filmin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstleneceğini duyurdu.

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Geçen hafta sonu Londra'da düzenlenen 'An Experience with Mel Gibson' etkinliğinde ünlü aktör, Cehennem Silahı serisinin döneceğini açıkladı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada, Cehennem Silahı serisinin yönetmeni Richard Donner'a saygısını sunarak "Büyük bir adamdı" diyen Gibson, seriye devam etmek için yapımcıdan onay alındığını belirtti.

Donner'ın senaryoyu geliştirdiğini ve iyi geçindiklerini söyleyen Gibson, "Ve bir gün bana dedi ki; 'Dinle evlat, ben nalları dikersem sen yaparsın.' Ben de 'Kapa çeneni' dedim. Ama gerçekten de öldü" ifadelerini kullandı.

Geçen temmuz ayında 91 yaşındayken hayatını kaybeden Donner, 1987'den 1998'e kadar 4 Cehennem Silahı filminin tamamını yönetmişti.

"Benden bunu yapmamı istedi ve o zaman hiçbir şey söylemedim" diye konuşan Mel Gibson, "Bunu eşine, stüdyoya ve yapımcıya söyledi. Bu yüzden 5'inciyi ben yöneteceğim" bilgisini paylaştı.

Gibson, yeni filmin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlenecek.

1987 yılında çıkan ilk filmiyle gişe rekorları kıran Cehennem Silahı serisinin 4. ve son filmi, 1998'de çekilmişti.