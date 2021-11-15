Hakkari'de Sat Buzul Gölleri'nin yüzeyi kısmen dondu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri'nin yüzeyi kısmen buz tuttu.Abone ol
Soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği 1950 rakımlı ilçede etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler karla kaplandı.
Yağışın ardından beyaza bürünen Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri'nin yüzeyinin bir bölümü, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.
Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken bölgede güzel görüntüler oluştu.
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