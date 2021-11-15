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Zonguldak'ta maden ocağında yangın çıktı!

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Zonguldak'ta maden ocağında yangın çıktı!

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü (TTK) Kurumu Armutçuk Müessesesi'ne bağlı maden ocağında yangın çıktı. Üretim panosundan yükselen alevlere, madenciler kısa sürede müdahale ederek söndürdü. 

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TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, öğle saatlerinde yerin 500 metre altındaki üretim panosunda yangın çıktı. Durumu fark eden maden işçileri ve mühendisler, ortaya çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle üretim panosunu kapattı.

Madenciler, alevlere müdahale edip kısa sürede söndürdü. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yapılan çalışma sonucu gerekli tedbirlerin alındığını ve şu an için sıkıntılı bir durum olmadığını söyledi.

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