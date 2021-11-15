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Sınırdaki göçmen krizinde AB'den Belarus'a yeni yaptırım kararları

Sınırdaki göçmen krizinde AB'den Belarus'a yeni yaptırım kararları

Avrupa Birliği (AA), Polonya sınırındaki krizin ardından Belarus'a yönelik yaptırım rejiminin kapsamını genişletme kararı aldı.

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AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda alınan karar, "Belarus rejiminin insanları siyasi amaçlar için silah olarak kullanmasına karşılık verilmesine" imkan tanıyacak.

AB Konseyi kararı ve düzenlemesiyle Belarus'a yönelik yaptırım rejimine getirilen değişiklik, yaptırım listesine alınacak kişi ve kuruluşlarla ilgili kriterleri genişletiyor.

Böylece Belarus'tan Polonya, Litvanya, Letonya gibi AB ülkelerine yasa dışı geçişleri kolaylaştıran faaliyetleri organize eden veya bunlara katkı sağlayan kişi ve kuruluşların da yaptırımlarla hedef alınması mümkün olacak.

Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkelerden gelen binlerce kişinin Belarus'tan başta Polonya olmak üzere komşu AB ülkelerine girmeye çalışması son haftalarda AB ile Belarus arasında krize neden olmuştu.

AB yönetimi, Belarus'u bu kişileri AB'yi istikrarsızlaştırmak için araç olarak kullanmakla suçluyor. Belarus ise suçlamayı reddediyor.

AB Komisyonu, bir taraftan da Polonya ve Litvanya gibi ülkelere girmek için Belarus'a giden kişilerin seyahatlerini engellemek için son günlerde kaynak ve transit ülkelerle görüşmeler yapıyor.

AB-Belarus gerilimi

AB ile Belarus arasındaki gerginlik Ağustos 2020'de Belarus'ta düzenlenen ve Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından tırmanmıştı. AB, Belarus'ta seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle seçim sonucunu tanımadığını açıkladı.

AB, ayrıca Belarus'ta muhalefete baskı yapıldığını belirterek, bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor. Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da dahil olduğu yaptırımlar, seyahat kısıtlaması ve varlıkların dondurulması gibi uygulamaları içeriyor.


AB ülkeleri, 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Belarus’un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki Belarus vatandaşı muhalif Roman Protaseviç'in gözaltına alınması nedeniyle de Belarus hava yolu şirketlerine AB hava sahasını kapatmıştı.

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