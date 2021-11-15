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Kocaeli'de sürücü seyir halindeyken neye uğradığını şaşırdı aniden açıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de sürücü seyir halindeyken neye uğradığını şaşırdı aniden açıldı

Kocaeli’de, seyir halindeki otomobilin aniden açılan kaputu kazaya sebep oldu. Kaputu açılan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Kaza, İzmit ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.Y. idaresindeki 41 AFK 294 plakalı Renault marka otomobilin seyir esnasındayken kaputu aniden açıldı.

Kaputun açılmasının ardından fren yapan sürücü M.F.Y., görüşü kaybedince yol üzerinde dönmeye başladı. Kontrolü kaybedilen araç, Ümit Toykan idaresindeki 34 AJ 7829 plakalı Ford marka minibüs ile çarpıştı.

Otomobil sürücüsü M.F.Y., başına aldığı darbe neticesinde bir süre aracın içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardında M.F.Y.’yi Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili Ümit Toykan, "Araç giderken bir anda kaputu açıldı ve dönmeye başladı. Ben de orta şeritten gidiyordum, görünce sağ şeride kaçtım. Sonrasında otomobil geldi ve beni buldu" dedi.

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