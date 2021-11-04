Son seçim anket sonuçları GENAR'dan geldi AK Parti'nin oy oranı bakın kaç oldu?

Son seçim anket sonuçları merak konusu olmaya devam ediyor. Son yaptıkları çalışmayı açıklayan Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, AK Parti'nin oy oranıyla ilgili "Yürüttüğümüz son anket çalışmasında oy oranı yüzde 38 bandında." dedi.

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Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Türkiye'de seçime uzun bir zaman olmasına rağmen sürekli bir seçim gündemi oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Akşam gazetesinde yer alan haberde muhalefetin iktidarı zayıf göstermek için "manipülasyon amaçlı anketler" de kullandığını ifade eden Daşdemir şunları söyledi:

"Muhalefetin toplam umut görülme durumu bir AK Parti etmiyor"

"Bu konuda çarpıcı bir örnek verecek olursak; her ay yaptığımız Türkiye'nin Nabzı Araştırması'nda yüzde 50'ler oranında Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi ve işsizlik olarak görülüyor. 'Peki bu sorunu kim çözer' diye sorduğumuzda AK Parti % 30'larda çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu oran % 35'lerde çıkıyordu. CHP % 20 civarı, İyi Parti % 6'larda, HDP ise % 7'lerde çıkıyor. Ekonomi konusunda umut olarak sunulan Babacan tutmadı. Onu umut görenlerin oranı ise binde 7'lerde. Muhalefetin toplam umut görülme durumu bir AK Parti etmiyor. AK Parti dışında umut görülen bir parti yok. Cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından Erdoğan da rakipsiz olarak değerlendirilebilir. Hâlâ net olarak % 45,8'lik kararsızlar dağıtılmadan oyu var ki bu da önemli bir göstergedir."

Oy oranı yüzde 38 bandında

Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş da "Son zamanlarda bir anket ve sahte sonuç fırtınası başladı. Çok ipe sapa gelmez sonuçlar yayınlanıyor. AK Parti'nin oyları CHP ve İyi Parti'nin oy toplamından fazla" tespitinde bulundu. Aktaş şunları söyledi:

CHP yüzde 25 bandında, İyi Parti yüzde 12'lerde

"Yürüttüğümüz son anket çalışmasında oy oranı yüzde 38 bandında. Pozisyonunu koruyor. MHP'nin oy oranı yüzde 10 bandında. CHP'nin oy oranı 25 bandında. İyi Parti yüzde 12'lerde. HDP 10 civarını muhafaza ediyor. Eskiden suskun seçmen diye bir tabir vardı. AK Parti'yle ilgili öyle bir karalama kampanyası var ki, o suskun seçmenlerin hepsi şimdi AK Parti seçmeni oldu."