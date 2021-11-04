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Fatih Altaylı "yuh olsun" deyip ekledi: O taksilere sen bindir karını, kızını

Fatih Altaylı "yuh olsun" deyip ekledi: O taksilere sen bindir karını, kızını

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Taciz suçundan ceza alan taksiciler işlerine geri dönebilsin" diye dava açtı. "Yuh olsun böyle oda başkanına" diyen Fatih Altaylı, Eyüp Aksu'ya "O taksilere sen bindir karını, kızını" diye seslendi.

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İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) dava açtı. Davada ‘taciz suçu işleyen şoförlerin taksicilik yapmasını engelleyen düzenlemenin iptalini istedi. Fatih Altaylı, İstanbul'a yeni taksi kararının önüne set çeken Eyüp Aksu'ya açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Fatih Altaylı'nın o yasızı...

Hileli taksimetreyle yakalanan başkan!

Hala takatiniz kaldı ise bizimle kafa bulmaya devam eden bir diğer kişiyi takdim etmek istiyorum. O kişi son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan biri. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu. Hani şu geçenlerde taksisinde “hileli taksimetre” yakalanan şahıs.

Şaka değil, gerçekten istemiş!..

Beyefendi taciz ve tecavüzden sabıkalı oldukları için taksi şoförlük lisansları iptal edilenler için af istemiş. Daha basit bir anlatımla taciz ve tecavüz suçlularının taksi şoförü olabilmesini istemiş. Şaka yapmıyorum. Gerçekten istemiş.

'Tacizciler ve tecavüzcüler mesleğe geri dönsün' istiyor

Normalde devlet böyle karar alsa, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı olarak çıkıp, “Biz bu kararı kabul edemeyiz. İnsanların eşinin, kızının bindiği taksilerimizde böyle bir olasılığın müşterilerimizi rahatsız etmesine izin veremeyiz” demesi gerekirken bu zat “Tacizciler ve tecavüzcüler mesleğe geri dönsün” diyebiliyor.

Rezil, pis, utanmazca bir talep...

Şakası bile olmayacak kadar rezil, pis, utanmazca bir talep. Benim eşim, evladım işten ya da okuldan çıkıp eve gelmek için zor bela da olsa bir taksi bulup binecek ve o taksiyi bir tecavüz suçlusunun kullanması ihtimal dahilinde olacak.

Yuh artık Eyüp Aksu. Yuh. O taksilere sen bindir karını, kızını. Ama sende kabahat yok. O odaya seni başkan yapanda kabahat.

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