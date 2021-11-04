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Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın takımları kazandı temsilcilerimiz kaç sayı attı

Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın takımları kazandı temsilcilerimiz kaç sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın takımları günü galibiyetle kapattı. Cleveland Cavaliers'ta Cedi Osman 12 sayı, 3 ribaunt, Philadelphia 76erslı Furkan Korkmaz ise 11 sayı, 5 ribauntla oynadı.

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NBA'e 11 maçla devam edildi. Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 107-104 yenerek 5. galibiyetini elde etti.

Cavaliers'ta Jarrett Allen 24 sayı, 17 ribaunt, Darius Garland 19 sayı, 10 asist ve Collin Sexton 21 sayı üretti. Cedi Osman, 17 dakika 1 saniye süre aldığı mücadeleyi 12 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

Sezonun 5. yenilgisini yaşayan Trail Blazers'ta Damian Lillard 26, Norman Powell 23, CJ McCollum 21 sayı kaydetti.

Furkan Korkmaz'dan 11 sayı, 5 ribaunt

Furkan Korkmaz'ın görev yaptığı Philadelphia 76ers, evinde Chicago Bulls'u 103-98'lik skorla geçti.

76ers'ta Seth Curry 22, Joel Embiid ve Georges Niang 18'er sayıyla üst üste 4. olmak üzere sezonun 6. galibiyetinde ön plana çıktı. İlk 5'te başladığı müsabakada 26 dakika 1 saniye görev alan Furkan Korkmaz ise 11 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

İkinci mağlubiyetini yaşayan Bulls'ta DeMar DeRozan 37, Zach LaVine 27, Lonzo Ball 13 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 107-104

Indiana Pacers-New York Knicks: 111-98

Orlando Magic-Boston Celtics: 79-92

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 103-98

Washington Wizards-Toronto Raptors: 100-109

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 117-108

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 108-106

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 115-126

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 108-109

Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 114-92

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 112-99

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