Can Gürzap gençliği ve filmleri Can Gürzap kiminle evliydi eşi kimdir?

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Can Gürzap hem sinema geçmişi hem de özel hayatı ile merak edilen isimlerden biri oldu. 77 yaşında olan Can Gürzap, aslen İstanbul doğumlu. Arsen Gürzap ile evli evlilik yapan Can Gürzap evliliğini 2008 yılında bitiridi. Can Gürzap'ın Elif Gürzap adında bir kızı var.Abone ol
Son olarak olaylı bir şekilde yayından kalkan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan suta oyuncu Can Gürzap özel hayatı ile de merak ediliyor. Birçok filmde, dizide ve tiyatro oyununda rol alan Can Gürzap, 77 yaşında ve aslen İstanbullu. Arsen Gürzap ile evli evlilik yapan Can Gürzap evliliğini 2008 yılında bitiridi. Can Gürzap'ın Elif Gürzap adında bir kızı var.
Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap, 26 Mayıs 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Gürzap, Londra’da Central School of Speech and Drama’da eğitim görmüştür. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yapan Can Gürzap, konservatuvarda öğretmen olarak derslere girmiş ve TRT radyosuna birçok radyo tiyatrosu hazırlamıştır.
1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kurucu müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Ocak 2009'da ise TİYATRO DİYALOG adını verdiği kendi tiyatrosunu kurmuştur.
Rüyalarda Buluşuruz, Kurtlar Vadisi Pusu, Aşk ve Gurur, Medcezir ve İffet gibi bir çok projede rol alan Can Gürzap, kameralar karşısına 1973 yılında yayınlanan Bir İntihar isimli film ile geçmiştir.
1971 yılında Arsen Gürzap ile evlenen Can Gürzap, 2008 yılının kasım ayında boşandı. Bu evlilikten Ayşe ve Elif adında iki kızı bulunan sanatçı, 2011 yılının Mart ayında Ayşegül Bilgen ile evlenmiş ancak Haziran 2011'de boşanmak için evini ayırmıştır.
Can Gürzap, son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol aldı
Eserleri:
Perde Arkasından – 2012
Söz Söyleme ve Diksiyon – 2006
Konuşan İnsan – 2004
Can Gürzap'ın rol aldığı bazı tiyatro oyunları:
Kim Bu Adam? – Tiyatro Diyalog – 2011
Evliliğe Gelince – Tiyatro Diyalog – 2010
Bana Bunu Yapma – Tiyatro Diyalog – 2009
Gönül Hırsızı – Tiyatro İstanbul – 2007
Salıncakta İki Kişi – Tiyatro Kedi – 2006
Yarım Bardak Su – Tiyatro Kedi – 2004
Taraf Tutmak – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2003
Bu Adreste Bulunamadı – Tiyatro İstanbul – 2002
İdeal Koca – Tiyatro İstanbul – 2000
Sanat – Tiyatro İstanbul – 1996
Amadeus – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1983
Beyaz At – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1982
Kahvede Şenlik Var – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1980
Sırça Kümes – Ankara Devlet Tiyatrosu
Yalancı – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1976
Öfke – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1972
Chaillot’daki Deli – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1972
Altı Kişi Yazarını Arıyor – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1971
Öfke – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1970
Andromak – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1968
Akad’ın Yayı – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1067
Yakut Balık – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1966
Can Gürzap'ın yönettiği bazı oyunlar:
Bana Bunu Yapma
Gönül Hırsızı – Tiyatro İstanbul – 2006
Amedeus – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2003
Taraf Tutmak – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2003
Terlik – Tiyatro İstanbul – 2001
Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1998
Yeşil Papağan Limitet – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1994
Kedi Oyunu – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1992
Düdüklüde Kıymalı Bamya – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1991
Yangın Yerinde Orkideler – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1989
Altı Kişi Yazarını Arıyor – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1988
Sahibinin Sesi – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1986
Julius Caesar – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1985
Kahvede Şenlik Var – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1980
Deli Dumrul – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1979
Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1979
Pof’la Paf – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1978
Yelpaze – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1977
Kedi Oyunu – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1975
Can Gürzap'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2016 – 2017 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Rüstem)(TV Dizisi)
2013 – 2014 – Medcezir (Asım Şekip Kaya) (TV Dizisi)
2010 – Gelecekten Bir Gün (Timur) (Sinema Filmi)
2010 – Bir Avuç Deniz (Cengiz Akbay) (Sinema Filmi)
2007 – 2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Davut Tataroğlu) (TV Dizisi)
2006 – Rüyalarda Buluşuruz (Adnan) (TV Dizisi)
2006 – Aşk Beklemez (Harun) (TV Filmi)
2004 – Halk Düşmanı (Önder) (TV Filmi)
2004 – Aşkımızda Ölüm Var (Selçuk Aykan) (TV Dizisi)
2002 – Seni Yaşatacağım (Ekrem) (TV Dizisi)
2002 – Aşk ve Gurur (Vedat Timur) (TV Dizisi)
2001 – Derman Bey (Baha) (TV Dizisi)
2000 – Beyaz Yalanlar (Saylan) (TV Filmi)
1994 – Yorgun Ölüm (Sinema Filmi)
1994 – Bir Aşk Uğruna (TV Dizisi)
1993 – Yorgun Savaşçı (Yüzbaşı Cemil) (TV Dizisi)
1993 – Ağrı’ya Dönüş (Sinema Filmi)
1991 – İlk Aşk (Sinema Filmi)
1987 – Ateşten Günler (İhsan) (TV Dizisi)
1984 – Yangın (Şahin) (Sinema Filmi)
1983 – Metres (Orhan) (Sinema Filmi)
1983 – Kartallar Yüksek Uçar (Mustafa Karabulut) (TV Dizisi)
1979 – Yorgun Savaşçı (Yüzbaşı Cehennem Cemil) (TV Dizisi) (Bölüm)
1978 – Yaşam Kavgası (Reşit) (Sinema Filmi)
1977 – Sırça Kümes (Türkçe Seslendirme) (TV Filmi)
1974 – Unutulanlar (Nevin Seval’in Eşi) (TV Dizisi)
1973 – Bir İntihar (Ölmek İsteyen Adam) (TV Filmi)