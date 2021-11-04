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Sivasspor’da Dimitrios Goutas’a milli davet

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivasspor’da Dimitrios Goutas’a milli davet

DG Sivasspor’un başarılı defans oyuncusu Dimitrios Goutas, Yunanistan milli takımı kadrosuna davet edildi.

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Yiğidolar’ın 27 yaşındaki stoperi Dimitrios Goutas, Yunanistan Milli Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Kasım’da deplasmanda İspanya ve 14 Kasım’da sahasında ise Kosova ile oynayacağı maçların 24 kişilik kadrosuna çağırıldı.

Yunanistan U18, U19, U20 ve U21 takımlarında daha önce 17 kez forma giyen Dimitrios Goutas, Sivasspor’da ortaya koyduğu performansla ilk kez A milli takıma çağrılmanın mutluluğunu yaşadı.

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