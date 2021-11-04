Haydarcan tacizi önlerken öldürüldü! Kadir Şeker'in babası: Olan masumlara oluyor

Tacize uğrayan iki kız çocuğuna yardım etmek isterken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan, gözyaşları içinde defnedildi. Kadir Şeker’in babası Cengiz Şeker de Haydarcan'a üzüldüğünü söyledi. Baba Şeker, “Olan hep masum insanlara oluyor. İnsanlar zorda kalan kadınlarımıza, kızlarımıza yardım etmesin mi? Bıraksınlar da taciz mi etsinler ya da öldürsünler mi?” diye konuştu.

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Ankara'da tacize uğrayan A.T. ve D.G. isimli iki kız çocuğuna yardım etmek isterken tacizcilerin bıçaklı saldırısında ölen 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan toprağa verildi. Hayatının baharındaki evladını yitiren baba Nurettin Kılıçdoğan, "Efendiliğiyle tanınırdı. Bir gitarı vardı, şarkı söylerdi. Ne mutlu ki bana böyle bir çocuk yetiştirebilmişim." dedi.

Sabah'ın haberine göre Yenimahalle Batıkent semtindeki bir AVM'de iki küçük kız, dışarı çıkarak tacize uğradıkları iddiasıyla yardım istedi. Kızların yardım talebine kayıtsız kalamayan Haydarcan, kızların peşinden gelen Mert T. ile Yunus H.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. 6 yerinden bıçaklanan genç yaşamını yitirdi. Tutuklanan şüpheliler hakkındaki soruşturmanın "kasten öldürme" suçuna dönüştürüldüğü, savcılığın Adli Tıp'tan rapor beklediği kaydedildi. Suç aleti bıçağın ise halen kayıp olduğu öğrenildi.

'Oğlumla gurur duyuyorum'

Haydarcan dün Ankara'da Pir Sultan Abdal Cemevi'nden sonsuzluğa uğurlandı. Ailesi ve arkadaşlarının katıldığı törenin ardından cenaze Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Büyük bir yıkım yaşayan baba Nurettin Kılıçdoğan, "Kızlar yardım isteyince oğlum, 'Gençler ayıp oluyor, yapmayın' diyor. Sonra saldırıyorlar. Her aile çocuğuyla gurur duyar. Ben de çocuğumla gurur duyuyorum. Her insanın yapması gerektiği şeyi yaptı. Ne mutlu ki bana böyle duyarlı bir çocuk yetiştirmişim. Sessiz, sakin ve çevresindeki bütün insanlar tarafından efendiliğiyle tanınırdı. Bir gitarı vardı, şarkı söylerdi" şeklinde konuştu. Anne Songül Kılıçdoğan ise oğlunun tabutu başında, "Melek oldu. Hayalimiz böyle değildi. Hiç böyle düşünmemiştik. Aklımızdan böyle geçmemişti" diyerek gözyaşı döktü.

Kadir Şeker'in babası: Olan hep masumlara oluyor

Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, sözlü ve fiziksel tacize uğrayan iki genç kızın yardıma gitmesi üzerine 6 yerinden bıçaklanarak öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan'a (28) üzüldüğünü söyledi.

Baba Şeker, "Toplumumuzda maalesef bir ahlak erozyonu var. Bazı şeylere karşı duyarsızlaştık. Bazı insanlarda yardım duygusu kalmamış olanların da başına hep kötü şeyler geliyor. Kadir'im de yardım etmek istediği ama 21 aydır cezaevinde.

İnsanlar bazı şeyleri görmezden mi gelmeli. Bu çocuk o iki genç kıza yardım etti diye öldürülmeli miydi. Bu kişilerde toplumun bir çoğu gibi ne hali varsa görsünler mi deselerdi? Bıraksınlar kadınları dövüp, öldürsünler, taciz mi etsinler. Kadınlarımızı kızlarımızı korumasınlar mı? Bu evladımızda iyi niyetli olarak yardıma gitmiş ama maalesef öldürülmüş. Evladımızın ailesinin acısını yürekten paylaşıyorum. Olan hep masum insanlara oluyor" dedi.