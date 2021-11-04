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Doğu’mun Sırrı raflardaki yerini aldı

Doğu’mun Sırrı raflardaki yerini aldı

Sevim Tekin Gözaydın'ın yeni kitabı Doğu’mun Sırrı raflardaki yerini aldı.

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​Kitaba ilişkin değerlendirme ise şöyle; Yazarımız Sevim Hanım, romanında genel itibariyle salt olay örgüsüne bağımlı kalmadığını hemen belli ediyordu. Kurguyu sanatsal bir bakış açısıyla oluşturmayı öncül amaç edinmişti. İnsan ruhunun dehlizlerine, benliğin gizli kalmış yönlerine neşter vurmaya çalışmasını doğrusu takdirle karşıladım.

Kalemini, bir cerrahın bisturisini tuttuğu titizlikle kullanan Sevim Tekin Gözaydın, romanındaki karakterlerin "kim oldukları" ve "kim olmaya çalıştıkları" arasındaki nüansı incelikli bir üslupla aktarmakta oldukça başarılıydı. Romanda köşe başlarını tutan Demir'in, Asya'nın, Doğu'nun yansıttıkları kişilikleri ve benliklerindeki çelişkileri, okurun gözünde canlı biçimde yansıyordu. 

 ​Kitabın, kişiler arasındaki ilişkilere odaklanması yönünden bahsetmekle yetinirsek yazarımıza haksızlık etmiş oluruz. Ayrıca eserdeki olay örgüsünün heyecanı da güçlü bir anlam katmanı oluşturmuş. 

​Yer yer romantik, bazen gerilimin ön plana çıktığı, heyecan dozunun hiç düşmediği, bir arayış ve sorgulayış romanı okumak isterseniz Sevim Tekin Gözaydın'ın bu ilk kitabını ıskalamamanızı öneririm.

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