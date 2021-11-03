BIST 1.547
DOLAR 9,64
EURO 11,21
ALTIN 548,54
HABER /  GÜNCEL

S-400 iddiasına MSB'den yalanlama

S-400 iddiasına MSB'den yalanlama

S-400 bataryalarının İncirlik'e götürüldüğü iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Bakanlık, bataryaların İncirlik Hava Üssü'ne sevk edildiği iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Abone ol

 Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "S-400 bataryalarının İncirlik’e sevk edildiği"ne yönelik iddiaları yalanladı.

Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye’nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü’ne sevk ettiğine" yönelik haberlere ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 3 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 3 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Biontech'te 3.doz dönemi başlıyor
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Biontech'te 3.doz dönemi başlıyor
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Hadi Özışık'tan "Erdoğan ölmüş" diyenlere: İtin köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağardı
Hadi Özışık'tan "Erdoğan ölmüş" diyenlere: İtin köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağardı
Cem Yılmaz'dan 'siyaset yapmıyorum' savunması geldi
Cem Yılmaz'dan 'siyaset yapmıyorum' savunması geldi
FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Tosuncuk'un kardeşi Fatih Aydın: Şirkete görünürde ortak oldum
Tosuncuk'un kardeşi Fatih Aydın: Şirkete görünürde ortak oldum
Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Bakan Özer açıkladı
Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Bakan Özer açıkladı
Galatasaray, TFF'nin kararını reddetti!
Galatasaray, TFF'nin kararını reddetti!
Başkan Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu