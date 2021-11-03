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FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed, varlık alım hızını beklentiler dahilinde aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldı.

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Fed'den yapılan açıklamada varlık alımlarını azaltmaya kasımda başlanacağı ve varlık alımlarının ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını kaydedildi.

Fed, Hazine tahvillerinde 10 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 5 milyar dolar azaltım gerçekleştirecek.

Diğer taraftan, Aralık ayında 60 milyar dolar tutarında Hazine tahvili ve 30 milyar dolar tutarında ipoteğe dayalı menkul kıymet alacak.

"Dengesizlikler fiyat artışlarını etkiledi"
Açıklamada, enflasyonun geçici faktörlerden dolayı yüksek olduğu, tedarik ve arz dengesizliklerinin fiyatlardaki artışı etkilediği belirtildi.

Ekonomik görünümde risklerin devam ettiği vurgulanırken, ekonomik toparlanmanın korona salgınının seyrine bağlı ifade edildi.

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