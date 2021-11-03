Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgazı çıkardığımız anda müjdeyi vereceğim

AK Parti'nin 19 yılda yaptığı icraatları sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakında müjde vereceğini belirterek "Doğalgazı çıkardığımızda sadece devletin değil vatandaşımızın da kasasına girecek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabulünün ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin 19 yılda yaptığı icraatları sıralayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu.

Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik.

"Üniversitemizin olmadığı il yok"

Eğitimde bizim sayımız 76 üniversiteydi. 207 üniversiteye çıkardık. Şu anda üniversitemizin olmadığı il yok. Her ilde üniversite var. Bu şı anlama geliyor; artık her ilde üniversiteviz var. Anadolu'nun her ilin bizim yavrularımız, Hakkari'den çıkıp İstanbul'a gelmeyecek. Oradaki üniversitede okuyacak. Şırnak'ta, Van'da okuyacak.

"Hastanelerimizin olmadığı il yok"

Hastanelerimize bakıyorsunuz. Hastanelerimizin olmadığı il yok. Şehir hastanelerimiz var. Bundan daha iyi hizmet olur mu? Kovid-19 sürecinde bu hastanelerimiz olmasaydı bizim halimiz ne olurdu? Bu hastanelerle birçok sıkıntıyı aştık.

"Doğalgazı çıkardığımız anda müjdeyi vereceğim"

Enerji olayında da Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış durumda. Karadeniz'de doğalgaz olayında attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda. Doğalgazı çıkardığımız anda müjdeyi vereceğim. O doğalgazı çıkardığımız anda sadece devletin değil vatandaşımızın da kasasına girecek.

Sizlere de şahsım ve heyetim adına çok teşekkür ederim."