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AK Partili Turan'dan tezkereye 'ihanet' diyen Kılıçdaroğlu'na cevap vermeyen Akşener'e tepki

AK Partili Turan'dan tezkereye 'ihanet' diyen Kılıçdaroğlu'na cevap vermeyen Akşener'e tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sayın Akşener'in, ülkeyi, milletimizin güvenliğini yakından ilgilendiren en önemli gündemlerden olan tezkere gibi bir konuda, olması gereken tavrı gösteren partilere, Kılıçdaroğlu tarafından hain yakıştırmasına cevap verememesi, içine düştüğü hazin halinin göstergesidir." dedi.

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Turan, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, grup toplantısındaki konuşmasını ibretle izlediğini belirtti.

Akşener'in, ses tonunu yükseltip üslubunu da bozarak, nezaket sınırlarını zorlayarak içine düştüğü zor süreci aşabilmek için neredeyse her konuya değindiğine işaret eden Turan, "Üslubundaki argoya varan kabalığı, nezaketsizliği milletimizin takdirine bırakıyoruz. Grup konuşmasında değinmediği, daha doğrusu değinemediği tek konu, ittifak ortağı CHP'nin, tezkereye 'evet' diyenleri ihanetle suçlamasıydı. Bu kadar temel bir konuda uzlaşamayan bir ittifakın iki önemli bileşeninin nasıl hayat bulacağını elbette hep beraber göreceğiz." ifadesini kullandı.

İttifakı, "beraber yol yürümek, ülke ve millet adına benzer rüyayı görmek, temel konularda aynı veya yakın bakış açısına sahip olmak" şeklinde tanımlayan Turan, şunları kaydetti:

"Sayın Akşener'in, ülkeyi, milletimizin güvenliğini yakından ilgilendiren en önemli gündemlerden olan tezkere gibi bir konuda, olması gereken tavrı gösteren partilere, Kılıçdaroğlu tarafından hain yakıştırmasına cevap verememesi, içine düştüğü hazin halinin göstergesidir. Tezkere, o gün geçmemiş olsaydı, sınır ötesindeki askerimiz geri çekilmek zorunda kalacak, orada bir terör devleti kurulmasının önü açılmış olacaktı. Asıl böyle önemli, milletimizin güvenliğini ilgilendiren bu tezkereye 'hayır' demek, destek olmamak ihanet anlamına gelmez mi?"

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