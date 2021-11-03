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CHP'den seyyar satıcılara yasal statü teklifi

CHP'den seyyar satıcılara yasal statü teklifi

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, seyyar satıcıların, esnaf ve işçiler gibi yasal statüye kavuşturulmasını istedi.

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Beko, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin haklı olduğunu ancak milyonlarca emekçiyi evine ekmek alamaz duruma getirdiğini söyledi.

Türkiye'de her 4 emekliden, her 10 öğrenciden birinin seyyar satıcılıkla geçindiğini, yaklaşık 6,5 milyon kişinin günübirlik işlerde çalıştığını anlatan Beko, partisinin bu kesimin sorunlarının çözümü için çalıştığını belirtti.

CHP'li Beko, şöyle konuştu:

"Seyyar satıcılar da esnaf ve işçiler gibi yasal statüye kavuşturulmalıdır. Yasal statüye kavuşan her seyyar tezgahı, bir aileyi kurtarır. Çünkü seyyar esnafı, aileleriyle birlikte çalışıyor. Seyyar esnafı, 'Devlete vergi vermek istiyoruz. Bunun için kayıtlı olmamız şart. Belediyelerin kuracağı komisyonlar tarafından kentin belirli noktalarında seyyar satış noktaları oluşturulabilir. Kayıtlı olan satıcılara alan tahsis edilebilir, bunun için belediyeye işgal bedeli ödeyebiliriz. Belediye de bizleri hijyen ve diğer konularda denetleyebilir.' diyor. Öte yandan bu alanlarda belediyelerin imal edip satacağı araçlar kullanılırsa, görüntü kirliliği de engellenmiş olur."

chp
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