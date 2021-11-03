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Rusya’da uçak düştü! Kargo uçağında 8 kişi varmış

Rusya’da uçak düştü! Kargo uçağında 8 kişi varmış

RUSYA’ya bağlı Yakutistan’ın başkenti Yakutsk’tan İrkutsk kentine hareket eden An-12 uçağı düştü.

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na göre Yakutistan’ın başkenti Yakutsk’tan İrkutsk kentine hareket eden ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu tahmin edilen An-12 kargo uçağı radardan kayboldu.
Acil durumlar servisi sözcüsü, uçağın inişe geçtiği sırada İrkutsk’tan yedi kilometre uzaklıkta, Pivovariha yerleşim biriminde gözden kaybolduğunu söyledi.
Kurtarma ekipleri uçağın düştüğü yeri tespit etti. Belarus merkezli Grodno havayolu şirketine ait olduğu aktarılan uçağın alev aldığı da belirtiliyor.
Acil durumlar servisinden bir kaynak, uçağın teknik arıza veya kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü söyledi.

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