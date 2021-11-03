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Bakan Bekir Pakdemirli: Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara 8,2 milyon lira destek vereceğiz

Bakan Bekir Pakdemirli: Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara 8,2 milyon lira destek vereceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara destek verileceğini açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik desteğin sağlanması konusunda da gereken tüm çalışmaları tamamladık.

Marmara’da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu. Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesini  bu hafta yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

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