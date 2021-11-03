Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ölmüş' etiketine soruşturma! Reis turp gibi videosu

Sosyal medyada Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı üzerinden spekülasyon üretildi. Sosyal Medyada 'ölmüş' etiketi TT listesine sokulurken, soruşturma açıldı. Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili iddialara ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir video yayınlayarak yanıt verirken, AK Partili vekil de 'Reis turp gibi maşallah' diye twit attı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlarla sosyal medyanın gündeminde ilk sıraya oturdu. Sosyal medya hesabı twitterda 'ölmüş' etiketi altında bu iddialar paylaşılınca Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Emniyet, "Twitter'da #ölmüş hashtagi (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

Erdoğan hasta iddiasına videolu yanıt

Erdoğan'ın durumuna ilişkin söylentilere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bir videolu twitle yanıt verdi. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya hareketinden önce düzenlenen uğurlama töreninden görüntüleri, "Dosta güven, düşmana korku…" mesajıyla paylaştı.

Bir yiğit hepinize yeter

Yiğit Bulut da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son görüntüsünü paylaşarak "Bir yiğit hepinize yeter. İstediğiniz kadar asılsız haber yayarak spekülasyon yapmaya çalışır, Türk yargısı bunları yapanlarla ilgili gereken adımları atacak" diye twit attı.

Reis turp gibi maşallah

AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise "Reis şimdi İstanbul'dan Ankara'ya geldi, turp gibi maşallah, ısırmaya kalkanların dişleri kırılır... Şeytancıklara itibar etmeyin" paylaşımı yaptı.

Anadolu Ajansı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde havalimanında çekilen görüntülerini paylaştı. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer karşılarken, cumhurbaşkanı aracıyla Beştepe'ye geçti.