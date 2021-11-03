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Rusya Türkiye'den limon alımlarını durdurdu! Yüksek miktarda bulundu

Rusya Türkiye'den limon alımlarını durdurdu! Yüksek miktarda bulundu

Limonlarda yüksek miktarda pestisit bulunduğu belirten Rusya Türkiye'den gelen ürünlere izin vermedi.

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) yüksek miktarda pestisit bulunduğu gerekçesiyle Gönder Soğuk isimli bir firmadan limon alımlarını askıya aldı.

Açıklamaya göre halk arasında hastalanmalara yol açmamak için 3 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Gönder Soğuk firmasından limon alımları durduruldu.

Firmanın ürünlerinde izin verilen miktardan fazla klorpirifos isimli bir pestisit türü tespit edildi. Bu ürünlerin dolaşımdan çekileceği de aktarıldı.

Rospotrebnadzor 29 Ekim itibarıyla da aynı sebeple Türk bir şirketten mandalina alımlarını durdurmuştu.

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