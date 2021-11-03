BIST 1.523
DOLAR 9,67
EURO 11,21
ALTIN 554,87
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

FETÖ'nün 'Gümüşhane il imamı' Trabzon'da yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
FETÖ'nün 'Gümüşhane il imamı' Trabzon'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde "Gümüşhane il imamı", Trabzon'da saklandığı evde yakalandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Gümüşhane il imamı" Ö.O, Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.

Örgüte müzahir dershane, gazete ve televizyonlarda yöneticilik yaptığı, öğretim görevlisi olduğu Gümüşhane Üniversitesinden kanun hükmünde kararnameyle ihraç edildiği belirtilen zanlının, yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği öğrenildi.

Gözaltındaki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Birlikte yaşadığı kadına sarkıntılık yapan arkadaşını döverek öldürdü
Foto Galeri Birlikte yaşadığı kadına sarkıntılık yapan arkadaşını döverek öldürdü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Exxen üyelik ücreti ne kadar 2021 nasıl iptal edilir?
Exxen üyelik ücreti ne kadar 2021 nasıl iptal edilir?
İran duyurdu: ABD, İran'ın petrol tankerine el koymaya çalıştı
İran duyurdu: ABD, İran'ın petrol tankerine el koymaya çalıştı
Dilek Dündar Erbahar kimdir kaç yaşında neden öldü eşi kimdir?
Dilek Dündar Erbahar kimdir kaç yaşında neden öldü eşi kimdir?
Kırmızı ete zam gelecek mi? Pandemide satışlar yüzde 40 düştü!
Kırmızı ete zam gelecek mi? Pandemide satışlar yüzde 40 düştü!
Cadılar Bayramı'nda iğneli şekerleme alarmı! Çocuklara zarar versin diye kasıtlı yapmışlar
Cadılar Bayramı'nda iğneli şekerleme alarmı! Çocuklara zarar versin diye kasıtlı yapmışlar
Gün ışığına çıkmamış dehşetengiz bir FETÖ cinayeti! Tamer Korkmaz yazdı
Gün ışığına çıkmamış dehşetengiz bir FETÖ cinayeti! Tamer Korkmaz yazdı
TikTok birçok ülkede yasak gündeminde! ABD Başkanı Biden 'ciddi bir endişe' demişti
TikTok birçok ülkede yasak gündeminde! ABD Başkanı Biden 'ciddi bir endişe' demişti
16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık: Tüfek bir anda ateş aldı ve başına isabet etti
16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık: Tüfek bir anda ateş aldı ve başına isabet etti
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili skandal paylaşım!
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili skandal paylaşım!
Diyanet'ten organ bağışı uyarısı! Tek şart var...
Diyanet'ten organ bağışı uyarısı! Tek şart var...