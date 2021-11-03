Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Yarın pastırma sıcakları başlıyor
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre ülke genelinde bugün yağmur yarından itibaren ise pastırma sıcakları var. İstanbul'da hava sıcaklığı bahar tadında olacak. Meteoroloji profesörü ise sürpriz olabilir diyor.
TÜRKİYE bugün yağmur ile ıslanırken, Kasım ayının ilk haftasında görülen pastırma yazı da başlıyor. Perşembe günü itibariyle hava sıcaklığı 20 derecenin üstüne çıkacak ve İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde bahar tadında bir hava olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise bugün bir çok ilde yağmur etkili olacak. Yağmurun Kütahya ve Muğla çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. İşte meteorolojiden ve meteoroloji uzmanlarından gelen son hava durumu tahmini:
Türkiye genelinde bugün görülen yağışların ardından pastırma yazı başlıyor. Perşembe günü itibariyle hava sıcaklığı 4 dereceye kadar artış kaydedecek. İstanbul'da hava sıcaklığı perşembe günü itibariyle 20 derecenin üstüne çıkacak. Hatta 27 dereceleri bulacak.
Çok güzel şeyler olabilir : Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından bir sürprize dikkat çekerek şunları yazdı:
*Önümüzde 5-6 gün sıcak ve yağışsız bir periyottan sonra süre uzun olmasına rağmen 10 Kasım gününe dikkat etmeliyiz. Eğer bu sistem Karadeniz üzerinden tahmindeki gibi ülkemize doğru gelirse çok güzel şeyler olabilir. (ecmwf 500 mb yükseklik, 850 mb sıcaklık tahmin haritası)
Oldukça sıcak bir hava : Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar perşembe gününden itibaren 10 Kasım'a kadar yağış olmayacağını bildirdi. Uçar şunları söyledi:
-Halen yurdumuz üzerinde yer yer etkili olan yağışlı sistemin Çarşamba günü yurdu terk edeceği, ardından bir haftayı aşkın bir süre 10 Kasım sonrasına kadar ülke genelinde yağışsız ve mevsime göre oldukça sıcak bir havanın etkisinde kalacağımız tahmin ediliyor.