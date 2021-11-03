Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Yarın pastırma sıcakları başlıyor

TÜRKİYE bugün yağmur ile ıslanırken, Kasım ayının ilk haftasında görülen pastırma yazı da başlıyor. Perşembe günü itibariyle hava sıcaklığı 20 derecenin üstüne çıkacak ve İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde bahar tadında bir hava olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise bugün bir çok ilde yağmur etkili olacak. Yağmurun Kütahya ve Muğla çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. İşte meteorolojiden ve meteoroloji uzmanlarından gelen son hava durumu tahmini: