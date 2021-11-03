BIST 1.513
DOLAR 9,70
EURO 11,23
ALTIN 555,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık: Tüfek bir anda ateş aldı ve başına isabet etti

16 yaşındaki İkra'yı öldüren sanık: Tüfek bir anda ateş aldı ve başına isabet etti

KAYSERİ'de eğlenmek için gittikleri evde İkra Nur Türksoy'un (16) kafasından av tüfeği ile vurularak ölümüne neden oldukları suçlamasıyla Berat A. (17) ve Osman Ç. (16) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık Berat A.'nın ifadesinde "Tüfek bir anda ateş alıp İkra'nın başına isabet etti. Panik olup evden ayrıldık" dediği öğrenildi.

Abone ol

Olay, 17 Ağustos gecesi İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde meydana geldi. Berat A. ile İkra Nur Türksoy, eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti. Berat A., burada boş olduğunu öne sürdüğü av tüfeğini eline alıp tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçma Türksoy'un başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Türksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Berat A. ve arkadaşı Osman Ç. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

'İkra Nur'u hiç tanımazdım'

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede sanıkların 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmaları istendi. İddianamede ifadesine yer verilen Berat A. "Osman, benim arkadaşımdı. İkra Nur'u hiç tanımazdım. Bu olay nedeniyle tanıdım. Ben, Osman, İkra Nur ve onun bir arkadaşı oturma odasında oturuyorduk. Osman odadan ayrıldı, bir süre sonra da tüfek ile geldi. Tüfeğin boş olduğunu söyledi. Benim de elim bir anda tetiğe gitti. Tüfek bir anda ateş alıp İkra'nın başına isabet etti. Panik olup evden ayrıldık" dedi.

Osman tahliye oldu

21 Ekim'de tahliye edilen Osman Ç.'nin ise savcılığa verdiği ilk ifadesinde, İkra Nur'u ilk kez gördüğünü, bir kız arkadaşını tanıştırdığını, olay sırada duşta olduğunu, bu sırada silah sesi duyduğunu, çıkınca Berat'ın kaçtığını görünce kendisini de evden ayrıldığını söylediği iddianamede yer aldı. Sanıklar, ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili skandal paylaşım!
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili skandal paylaşım!
Diyanet'ten organ bağışı uyarısı! Tek şart var...
Diyanet'ten organ bağışı uyarısı! Tek şart var...
Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum
Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum
Eylül ayı zam şampiyona kömür fiyatlarına iki ayda yüzde 72 zam
Eylül ayı zam şampiyona kömür fiyatlarına iki ayda yüzde 72 zam
Galatasaray'ın ' tam kapasite' başvurusu reddedildi
Galatasaray'ın ' tam kapasite' başvurusu reddedildi
Rusya Türkiye'den limon alımlarını durdurdu! Yüksek miktarda bulundu
Rusya Türkiye'den limon alımlarını durdurdu! Yüksek miktarda bulundu
Meral Akşener'den 'Kürdistan' savunması! HDP için yaptığı PKK lafı olay
Meral Akşener'den 'Kürdistan' savunması! HDP için yaptığı PKK lafı olay
3 Kasım altın fiyatları! Altının gram fiyatı 552 lira seviyesinden işlem görüyor
3 Kasım altın fiyatları! Altının gram fiyatı 552 lira seviyesinden işlem görüyor
Vergi harç ve cezalar ne kadar ortacak? Oran belli oldu Erdoğan yetkisini kullanmazsa rekor artış kapıda
Vergi harç ve cezalar ne kadar ortacak? Oran belli oldu Erdoğan yetkisini kullanmazsa rekor artış kapıda
Zonguldak'ta yengesine baltayla dehşeti yaşattı! Cezası belli oldu
Zonguldak'ta yengesine baltayla dehşeti yaşattı! Cezası belli oldu