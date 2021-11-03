BIST 1.513
DOLAR 9,70
EURO 11,23
ALTIN 555,58
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'ın ' tam kapasite' başvurusu reddedildi

Galatasaray'ın ' tam kapasite' başvurusu reddedildi

Galatasaray’ın TFF'ye yaptığı Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynama başvurusu reddedildi.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek olan Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na bu maçı NEF Stadyumu'nda tam kapasite seyirci ile oynama başvurusunda bulunmuştu.

NTV'de yer alan habere göre Galatasaray’ın TFF'ye yaptığı Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynama başvurusu reddedildi. TFF, tam kapasiteye 9 Kasım’da geçme planı nedeni ile Galatasaray’ın başvurusuna olumsuz cevap verdi.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşması 4 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Türkiye'den limon alımlarını durdurdu! Yüksek miktarda bulundu
Rusya Türkiye'den limon alımlarını durdurdu! Yüksek miktarda bulundu
Meral Akşener'den 'Kürdistan' savunması! HDP için yaptığı PKK lafı olay
Meral Akşener'den 'Kürdistan' savunması! HDP için yaptığı PKK lafı olay
Vergi harç ve cezalar ne kadar ortacak? Oran belli oldu Erdoğan yetkisini kullanmazsa rekor artış kapıda
Vergi harç ve cezalar ne kadar ortacak? Oran belli oldu Erdoğan yetkisini kullanmazsa rekor artış kapıda
Zonguldak'ta yengesine baltayla dehşeti yaşattı! Cezası belli oldu
Zonguldak'ta yengesine baltayla dehşeti yaşattı! Cezası belli oldu
Adıyaman'da feci kaza! Otomobil beton bariyere çarptı ölü ve yaralılar var
Adıyaman'da feci kaza! Otomobil beton bariyere çarptı ölü ve yaralılar var
Bu yıl en çok onlar ilgi gördü fiyatı 2 bin TL'den başlıyor
Bu yıl en çok onlar ilgi gördü fiyatı 2 bin TL'den başlıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e tepki! Gerçek enflasyonu açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e tepki! Gerçek enflasyonu açıkladı
Üsküdar’da balıkçıda afiyetle yemeğini yedi üstüne 70 TL aldı
Üsküdar’da balıkçıda afiyetle yemeğini yedi üstüne 70 TL aldı
Ayçiçek yağı zamları devam ediyor! Trakya Birlik'ten açıklama: Şubat marttan sonra...
Ayçiçek yağı zamları devam ediyor! Trakya Birlik'ten açıklama: Şubat marttan sonra...
ABD askerinin başına çuval geçiren 17 TGB’li gözaltına alındı
ABD askerinin başına çuval geçiren 17 TGB’li gözaltına alındı