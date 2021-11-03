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Üsküdar’da balıkçıda afiyetle yemeğini yedi üstüne 70 TL aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Üsküdar’da balıkçıda afiyetle yemeğini yedi üstüne 70 TL aldı

Üsküdar’da bir balık lokantasına gelen müşteri, yemeğini yedikten sonra sahte parayla ödeme yaparak aldığı para üstü ile birlikte kayıplara karıştı.

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Olay, geçtiğimiz Pazar günü Üsküdar’da bulunan bir balık lokantasında meydana geldi. İddiaya göre, balık yemek üzere lokantaya gelen müşteri, sipariş verdiği balığı yedikten sonra ödeme yapmak üzere kasaya geldi.

Şüpheli şahsın uzattığı 100 liranın sahte olduğunu o esnada anlamayan lokanta sahibi para üstünü şüpheli şahsa uzattı. Müşterinin şüpheli tavırları üzerine aldığı parayı kontrol eden işletme sahibi paranın sahte olduğunu anlayınca hayatının şokunu yaşadı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, yemek yedikten sonra sahte parayla ödeme yapan şahsın rahat tavırları ise pes dedirtti.

“Yemeğini yedi parasının üstünü alarak kayıplara karıştı”

Yaşanan olay sonrası konuşan işletme sahibi Yazgül Selçuk “ Geçtiğimiz hafta orta yaşlarda bir kişi restoranımıza gelerek hamsi siparişi verdi. Balığını yedi, içeceğini içti, kalktığı sırada bizi bayağı lafa tuttu. Bana 100 TL uzattı, paranın sahte olduğunu fark ettim. Eşime söyleyeceğim sırada yine lafa tutarak oyaladı. Eşimden 70 TL para üstünü alarak kayboldu. Cebinde bir tomar para vardı, hepsinin sahte olduğuna eminim” diye konuştu.

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