Birlikte yaşadığı kadına sarkıntılık yapan arkadaşını döverek öldürdü

Kaçarken yakalandılar

Polis, kaçan çiftin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucu çiftin evden taksi ile ayrıldıkları belirlendi. Kameraya yansıyan taksinin plakasından yapılan incelemede çiftin Ankara'nın Elmadağ ilçesinde oldukları ve Gazi Aydoğan'ın memleketi Çorum'a gidebilecekleri değerlendirildi. Çiftin içinde bulunduğu taksi, Kırıkkale'de polis tarafından durduruldu.