Rüstem Batum kimdir aslen nereli kaç yaşında? Rüstem Batum hayatı

Cem Yılmaz ile yaptıkları son Youtube sohbeti Enver Aysever tarafından provoke edilen Rüstem Batum merak edildi. Peki Rüstem Batum kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

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2 Kasım Salı akşamı Cem Yılmaz, gazeteci-yazar Rüstem Batum’un YouTube kanalına konuk oldu. Katıldığı yayını Twitter hesabından paylaşan Cem Yılmaz’a, gazeteci Enver Aysever sert tepki gösterdi. Enver Aysever tarafından provoke edilen Rüstem Batum merak edildi. Peki Rüstem Batum kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Yılmaz’ın tweetini alıntılayan Aysever, “Liboş Rüstem abinle iyi sohbet ettin” umarım ifadelerini kullandı.

Aysever’in bu sataşmasına Cem Yılmaz’dan cevap gecikmedi. “Sizi ciddiyete davet edecektim” diyen Yılmaz, “Ne garip bir adam şu yazdığını 12 yaşında çocuk bile tenezzül edip yazmaz. Var sen de böyle ol” ifadelerini kullandı.

Enver Aysever, Yılmaz’a “Siz Türkiye’nin en etkili ve ünlü kişisisiniz. Yetmez Ama Evet diyen ve herkesi hedefe koyan Rüstem Beye eğer haklı diyorsanız varsın öyle olsun. Zaman size de acı yaşatmaz umarım” sözleriyle cevap verdi.

"Ben Türkiye’nin en etkili ve ünlü kişisi değilim Enver bey. Sıradan bir insanım” diyen Cem Yılmaz, “Normal insana hasret kaldık. Ben bari normal olayım. Rüstem beyle aranızda halledin bunları” sözleriyle tartışmayı bitirmek istedi.

Enver Aysever ise, “Tevazu göstermeyin, bu ülke çok acı çekti. Sizin gibi kitleleri etkileyecek kişilerin her cümlesi önemli. Laiklik, cumhuriyet derken elimizde hiçbir şeyin değeri kalmadı. Takipçileriniz küfür etmeye başladı mesela. Ben Ferhan Şensoy hayranı olarak, gülmecenin değerini bilirim” ifadelerini kullandı.

Enver Aysever’in “Takipçileriniz küfür etmeye başladı” sözlerine sinirlenen Cem Yılmaz, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Enver bey “takipçileriniz”bana küfrediyor da ne demek allahaşkına ? Benim hesabıma bi bakarmışsınız 15.000.000 küsür takipçim var benim. Şimdi de takipçilerime size küfür etmelerini söylediğimi mi ima ediyorsunuz? Hay allahım akşam vakti evde otururken!”

“Yani kısacası hayat çok zor. Eski bi meslektaş büyüğümüzle sohbet videosu paylaşayım dedim …İnsanlar çok garip. kızılacak muhatabı bir türlü isabet ettiremiyor.”

İkili arasında uzun süre devam eden tartışma Enver Aysever’in “Doğrusu. Cem Yılmaz siteminde haklı. Ben atak davrandım. Ülkenin en önemli komedyeni ve bu süreçte gözler üstünde. Konuyu kapıyorum. Sevgi be dostlukla” sözleriyle son buldu.

Demirtaş ve Kavala sorusu: Rüstem Batum'un YouTube kanalında söz konusu gelişme ve HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için yapılan "serbest bırakılsınlar" çağrılarına yönelik soruya yanıt veren Komedyen Cem Yılmaz, "Bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Yılmaz, ikilinin gizemli bir suçu varmış gibi gösterildiğini ifade ettiği açıklamasında, "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" dedi.

Rüstem Batum kimdir: Rüstem Batum 1952 yılında İstanbul'da doğdu. Saint Joseph Lisesi'ni 1971'de bitirdi.

Bükreş'te iki yıl siyasal bilgiler eğitimi gördü. Institut des Arts de Diffussion'da dört yıl okudu.

California ve Los Angeles'ta iki yıl stüdyo fotoğrafçılığı ile tiyatro kursu gördü.

Basın, moda ve reklam fotografçılığıyla birlikte gazetecilik de yaptı.

Türkiye'de reklam filmleri yapımcılığı ve yönetmenliği görevinde bulundu. Televizyonda program ve talk show yaptı. Tek kişilik gösterilerini tiyatro sahnelerine de taşıdı.