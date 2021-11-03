TÜİK açıkladı! Üretici enflasyonunda (ÜFE) son 19 yılın rekoru kırıldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre üretici enflasyonu yüzde 46,31'le son 19 yılın en yüksek seviyesini gördü. ÜFE-TÜFE makası ise yüzde 26,42 ile rekor kırdı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK’e göre, ekimde yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 46,31, aylık yüzde 5,24 arttı. Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makas ise yüzde 26,42 ile rekor kırdı.

Böylelikle yıllık üretici enflasyonunda Haziran 2002’den bu yana en yüksek seviye izlendi. Yİ-ÜFE – 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,20 artış gösterdi.

Sanayi sektöründe fiyat değişimleri

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,50, imalatta yüzde 5,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,61, su temininde yüzde 2,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 5,34, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,17, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,25, enerjide yüzde 9,33, sermaye malında yüzde 3,99 artış olarak gerçekleşti.

Kok ve rafine petrol ürünlerinde büyük artış

Yıllık en düşük artış; yüzde 10,26 ile giyim eşyası, yüzde 12,31 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 12,79 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 130,59, ana metaller yüzde 91,22, ham petrol ve doğal gaz yüzde 85,45 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış; yüzde 0,17 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 1,56 ile giyim eşyası, yüzde 2,01 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 20,85, tütün ürünleri yüzde 19,38, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 7,96 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu