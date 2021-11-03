BIST 1.535
DOLAR 9,63
EURO 11,16
ALTIN 551,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Beykoz'da dehşet! İş yeri sahibinin oğlu kiracıyı bıçaklayarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Beykoz'da dehşet! İş yeri sahibinin oğlu kiracıyı bıçaklayarak öldürdü

BEYKOZ'da iddiaya göre dükkanın boşaltılmasını isteyen iş yeri sahibinin oğlu, çıkan tartışmada kiracı ile yeğenini ve bir çalışanı defalarca bıçakladı. Kiracı Mahmut Sami Evci hayatını kaybederken, saldırgan polisin takibinin ardından yakalandı.

Abone ol

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beykoz'da meydana geldi. İddiaya göre, dükkan sahibinin oğlu Salim Emre H., uzun süredir kiracıları olan Mahmut Sami Evci'den (48) iş yerini boşaltmasını istedi. Evci, bunun üzerine iç giyim deposu olarak kullandığı iş yerini boşaltmaya başladı. Dün akşam saatlerinde iş yerine gelen Salim Emre H., kiracısı ile tekrar tartıştı. Ardından Salim Emre H., elindeki bıçakla kiracısı Mahmut Sami Evci, yeğeni Halit Evci ve bir çalışanı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kiracı öldü 

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 çocuk babası Mahmut Sami Evci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mahmut Sami Evci'nin yakınları olay yerine geldi. Polis yaşanan olay sonrası bölgeye çevik kuvvet ekipleri istedi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Evci'nin cenazesi Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Saldırgan gözaltına alındı

Olayın ardından bölgede ortaklaşa çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Beykoz Asayiş Büro ile Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri, takip sonucu şüpheli Salim Emre H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli sorguya alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiler! Görüntüleri de var
Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiler! Görüntüleri de var
Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili açıklama: Tekrar masaya yatıracağız
Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili açıklama: Tekrar masaya yatıracağız
TÜİK açıkladı! Ekimde fiyatı en fazla artan ürün kadın hırkası, en çok düşen limon oldu
TÜİK açıkladı! Ekimde fiyatı en fazla artan ürün kadın hırkası, en çok düşen limon oldu
Denizli'de çalıştıracak eleman bulamıyor! 4 bin TL maaş veriyor
Denizli'de çalıştıracak eleman bulamıyor! 4 bin TL maaş veriyor
Virginia'da ABD Başkanı Joe Biden'ı sarsan seçim zaferi
Virginia'da ABD Başkanı Joe Biden'ı sarsan seçim zaferi
Pendik'te patlama bina çöktü yaralı var
Pendik'te patlama bina çöktü yaralı var
Çürük dişi olanlar dikkat! Koronavirüsü daha ağır geçirebilirsiniz
Çürük dişi olanlar dikkat! Koronavirüsü daha ağır geçirebilirsiniz
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Enflasyon sonrası kira artış oranı belli oldu
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Enflasyon sonrası kira artış oranı belli oldu
Mahalleli gürültüye uyandı dışarı çıktıklarında araç sahipleri şoka girdi
Mahalleli gürültüye uyandı dışarı çıktıklarında araç sahipleri şoka girdi
TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Yıllık enflasyon yüzde 20'ye dayandı
TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Yıllık enflasyon yüzde 20'ye dayandı