CHP'li vekilden Üç Kuruş dizisine tepki! RTÜK ile görüştü kaldırılmasını istedi

Show TV'deki ÜÇ Kuruş dizisinin Romanları kötü temsil ettiğini söyleyen CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile görüşüp kaldırılmasını istedi.

Abone ol

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, 1 Kasım tarihinde Show Tv’de gösterime giren “Üç Kuruş” adlı dizinin Türkiye’de yaşayan Roman vatandaşları derin bir üzüntüye boğduğunu belirterek açıklama yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile görüşen Purçu, yaptığı açıklamada, “Bu dizi Türkiye’de medyanın Romanlara karşı ayrımcı yaklaşımının son örneğidir. Romanların yaşamlarını derinden etkileyen sorunlar söz konusu olduğunda sessiz kalmayı tercih eden ana akım medya, reyting uğruna Romanların yaşamlarını gerçeklerle hiçbir bağlantısı olmayan basmakalıp yargılar üzerinden bir reyting unsuru olarak sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

RTÜK harekete geçmeli

Romanlara dair herhangi bir bilgisi olmayan kişilerde dizi izlediğinde önyargı oluşacağını belirten Puşçu, “Bu kişiler, Romanların yoksulluk nedeniyle suça yönelmiş, küfürbaz ve kaba, suç örgütlerine karışan, duyarsız, katil, hırsız, dolayısıyla potansiyel suçlu olduklarını düşünecek, bilinçaltında Romanlara karşı önyargı besleyecektir. Roman haklarına duyarlı olmayan ve senaryosu oluşturulmadan önce nitelikli bir saha ve folklor araştırması yapılmamış olan bu diziden, Romanlar olarak hiçbirimiz hazzetmedik ve rahatsız olduk. Çünkü dizide Roman karakterler gerçekten uzak, roman kültürü ise olduğundan farklı tanıtılmaktadır” dedi.

Bir grubu rencide etmeye ya da ötekileştirmeye yönelik bir amaçla üretilen içeriklerin Radyo ve Televizyon Üst Kuruluşu (RTÜK) tarafından engellenmesi gerektiğini belirten Puşçu’nun açıklamaları şu ifadelerle devam etti:

"Milyonlarca lira bütçeye sahip RTÜK bunun için kurulmuştur. Denetleme sürecinden geçmemiş hiçbir yayın, kitlelere ulaşmamalıdır! Ayrıca, özgürlük temelinde ele alınan bazı ufak detaylara müsamaha göstermeyen RTÜK, ayrımcılık, şiddet, kavga, ağır suçlar gibi unsurlar söz konusu olduğunda ne sansür ne de bir yaptırım uygulamamaktadır!

Dizi yayından kaldırılmalı

Söz konusu dizide Romanlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler, Romanların potansiyel suçlu, katil, küfürbaz bireylerden oluşan bir toplulukmuş gibi yansıtıldığı olumsuz bir algı mekanizması bulunmaktadır. Böylece, dizide kasten olmasa da Romanların toplumsal düzeni bozan bir grup olarak yansıtılması, birçok Roman vatandaşımızın ayrımcılık temelli suç ve davranışlara maruz kalma ihtimalini artırabilecek niteliktedir. Bu nedenle, günümüzde Romanlara karşı var olan ötekileştirme, ön yargı, nefret suçları gibi olguları tetikleyici ve bireylerin bilinçaltında meşrulaştırıcı nitelikteki birçok unsur barındıran söz konusu dizi, bir an önce yayından kaldırılmalıdır! RTÜK başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarını harekete geçmeye davet ediyorum!”