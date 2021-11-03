TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnafı ücretsiz eğitime çağırdı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa yönelik ücretsiz uluslararası katılım belgeli finansal okuryazarlık eğitimlerinde 4. grup eğitimlerin 21 Kasım Pazar günü yapılacağını belirterek, esnafları eğitime katılmaya çağırdı.

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TESK, DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetler A.Ş ve İstanbul Arel Üniversitesi işbirliği ile verilen finansal okuryazarlık eğitiminin devam ettiğini ve teşkilatın bu konuda her ay genelge ile bilgilendirildiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın kendini geliştirmesi ve küresel ekonomiye dair çeşitli bilgiler ve deneyimler elde etmesi için konfederasyonumuz, İstanbul Arel Üniversitesi ve DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetler A.Ş işbirliğinde verilen ücretsiz ve uluslararası katılım belgeli finansal okuryazarlık eğitimleri devam ediyor” dedi.

İlk 3 grubun eğitimlerinin tamamlandığını, 4. grup eğitimlerin 21 Kasım Pazar günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında yapılacağını belirten Palandöken, “Her ay olan bu eğitimleri tüm teşkilatımıza genelge ile de duyuruyoruz fakat bu eğitici ve bilgilendirici eğitimden henüz faydalanmayan esnaf ve sanatkarımız web sitemiz üzerinden kayıt oluşturarak 1 gün ve çevrimiçi süren eğitimi kaçırmamalı. Çeşitli konular içeren ve interaktif olarak devam eden bu eğitimlerde esnafımız hem iş yerini geliştirmede, hem para yönetimini öğrenmede hem de farklı bakış açısı kazanarak işlerini büyütmede önemli kazanımlar elde ediyor. İşin özü tüm esnaf ve sanatkarlar bu eğitim fırsatını kaçırmamalı” ifadelerini kullandı.