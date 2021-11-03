Denizli'de şifa için girdiği havuzda ölü bulundu

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesindeki bir termal pansiyonda konaklayan kişi, şifa için girdiği havuzda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

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Olay, sabaha karşı Pamukkale ilçesine bağlı kaplıcaları dünyaca ünlü Karahayıt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sağlığına iyi gelmesi için termal pansiyonda konaklayan Gürkan Aygül (45), sabaha karşı saat 05.00 sıralarında pansiyon görevlileri tarafından havuzda ölü olarak bulundu.

Gürkan Aygül’ün cenazesi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmanın ardından, gerçek ölüm nedeninin tespit edilmesi için PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.