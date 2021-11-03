BIST 1.533
DOLAR 9,66
EURO 11,20
ALTIN 552,07
HABER /  GÜNCEL

FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon 16 gözaltı

FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon 16 gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eğitim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu oldukları dair ifadeler bulunan 7'si aktif görevde, 5'i ihraç, 4'ü özel okulda öğretmen olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Düşüş şeklinden belirlendi! Şebnem hemşire cinayete kurban gitmiş
Düşüş şeklinden belirlendi! Şebnem hemşire cinayete kurban gitmiş
Fransa başörtü düşmanlığında tam gaz ileri! 'Başörtüyü teşvik ediyor' diyerek iptal ettiler
Fransa başörtü düşmanlığında tam gaz ileri! 'Başörtüyü teşvik ediyor' diyerek iptal ettiler
Hatay'da 3 arkadaş iddiaya girdi biri boğularak hayatını kaybetti
Hatay'da 3 arkadaş iddiaya girdi biri boğularak hayatını kaybetti
Abdulkadir Selvi'den olay kulis! "HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu"
Abdulkadir Selvi'den olay kulis! "HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu"
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Fahrettin Koca açıkladı 3'üncü doz kararı...
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Fahrettin Koca açıkladı 3'üncü doz kararı...
Kredi kartı puan alışverişinde bu tuzağa dikkat! Son tarihlere bakın
Kredi kartı puan alışverişinde bu tuzağa dikkat! Son tarihlere bakın
Gana'da 8 çocuk sarı hummadan hayatını kaybetti! İşte hastalığım semptomları
Gana'da 8 çocuk sarı hummadan hayatını kaybetti! İşte hastalığım semptomları
Fransa'nın eski sömürgeleri Rusya'da askeri eğitim alıyor
Fransa'nın eski sömürgeleri Rusya'da askeri eğitim alıyor
Şampiyonlar ligi toplu sonuçları Lewandowski yeni bir rekora daha imza attı
Şampiyonlar ligi toplu sonuçları Lewandowski yeni bir rekora daha imza attı
AK Parti'nin masasındaki Z kuşağı anketi tam bomba!
AK Parti'nin masasındaki Z kuşağı anketi tam bomba!