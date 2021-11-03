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New York Belediye Başkanlığına 'Türk dostu' siyahi Eric Adams seçildi

New York Belediye Başkanlığına 'Türk dostu' siyahi Eric Adams seçildi

ABD'de New York kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimini Demokrat aday Eric Adams kazandı.

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New Yorklular kentin 110. belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti. New York'un beş bölgesinden biri olan Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Cumhuriyetçi rakibi, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa'ya karşı yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı seçimini Adams kazandı. 61 yaşındaki Adams, New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı oldu.

Türk dostu, vegan, eski polis belediye başkanı

Türk dostu olarak bilinen Eric Adams, siyasete atılmadan önce 22 yıl Polis Departmanında görev yaptı ve başkomiserliğe kadar yükseldi.

Diyabet nedeniyle sol gözündeki görme kaybını vegan olduktan sonra geri kazandığını söyleyen Adams, başkan seçilmesi halinde, işe bisikletle gidip geleceği vaadiyle de dikkati çekiyor.

Yoksul 6 çocuklu bir aileden gelen Adams, 1 Ocak 2022'de belediye başkanlığını iki dönem bu görevi yürüten Bill de Blasio'dan devralacak.

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