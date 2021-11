ABD-Yunan işbirliği hızlandı! Türkiye sınırında yığınak Dedeağaç’a sevkıyat, İskeçe’de tatbikat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Roma’da ABD Başkanı Joe Biden’a “Rahatsızız” dediği Türk sınırındaki ABD-Yunan tatbikatında dün de tanklar sahadaydı. Batı Trakya’da Türk azınlığının yoğun olduğu İskeçe şehrinde tatbikat yapılırken ABD’nin Dedeağaç limanına dev askeri sevkıyatı için hazırlıklar da hızlandı.

Yunanistan ile ABD arasındaki Savunma İşbirliği Anlaşması’nın (1990) güncellenmiş protokolü çerçevesinde ilk “uygulama düzenlemesi” Atina’da imzalandı. Yunan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “uygulama düzenlemesi”nin, ABD Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımı için tahsis edilen 4 bölgedeki askeri tesislerde (Dedeağaç, Girit, Litohoro ve Stefanovikio) yapılacak inşa, bakım-onarım çalışmalarını da içerdiği belirtildi. Açıklamada, düzenleme sayesinde, hem ABD parasıyla yapılacak bu çalışmaların hızlandırılacağı, hem de 2 ülke arasındaki ortak tatbikatların daha sık ve daha uzun süreli olacağı kaydedildi.

120 helikopter 100 tank

ABD’nin, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’ı kapsayan tatbikatı çerçevesinde, bu ay Dedeağaç limanına gerçekleştireceği dev sevkıyat için de geri sayım başladı. Sevkıyatın tam tarihi belirtilmezken, yerel Haber sitesi “evrosnews” en az 120 helikopter ve 1000 tankın Dedeağaç’a geleceğini yazdı. Haberde, Dedeağaç’ta bulunan Yunan ve ABD’li askeri yetkililer arasında peşpeşe toplantılar yapıldığı kaydedildi.

ABD Elçisi: Sayı daha fazla olacak

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, bir sure önce “Kasım’da, Dedeağaç limanına, yeni bir sevkıyat yapacağız. Bu defa Dedeağaç’a gelecek ABD uçakları ve helikopterlerin sayısı, her defasından fazla olacak. Gördüğünüz gibi her defasında daha güçlü hareket ediyoruz” demişti.

ABD’ye dört askeri tesis

- Yunanistan, 14 Ekim’de imzalanan güncellenmiş protokol çerçevesinde, Meriç’te Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki Dedeağaç’ta (Aleksandrupolis) bulunan, kara kuvvetlerine ait ‘Yanuli’ karargâhını, üs olarak kullanabilmesi için ABD’ye tahsis etti. ABD finansmanı ile karargâhta 300-400 Amerikan askerini barındırabilecek şekilde ek tesisler inşa edilecek.

- Aynı protokol çerçevesinde ayrıca Girit Adası’ndaki ABD Suda Deniz Üssü sahası genişletilecek.

- Selanik’e 92 kilometre mesafede, Litohoro ilçesindeki atış talim sahası da ABD’nin kullanımına tahsis edildi.

- Larisa şehri yakınındaki Stefanovikio askeri havaalanı civarında bulunan ‘Yeorgula’ piyade taburu karargâhı da yine ABD Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına verildi.

İskeçe'ye TIR'larla tank yığıldı

Batı Trakya’da, İskeçe’deki Petrnohori (Kayalar) mevkiinde bulunan atış talim sahasında 4’üncü kez gerçekleştirilen ‘Hellenik Tank Challenge’ eğitim tatbikatı başladı. Tatbikata Yunan LEO2A4 ve Amerikan M1A2 Abrams tankları da katılıyor. Yunan medyasına göre, ABD tankları, tatbikat için Romanya’dan TIR’lara yüklenerek İskeçe’ye getirildi. Tatbikat senaryosu, iki ülke tankları arasında ‘yetenek yarışması’ da öngörüyor.