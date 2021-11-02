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Aydın'da karısını ve kızını tabancayla öldüren kişi intihar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aydın'da karısını ve kızını tabancayla öldüren kişi intihar etti

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde ayrı yaşadığı karısını ve kızını tabancayla öldüren kişi aynı silahla yaşamına son verdi.

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AYDIN'ın Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi'nde yaşanan olayda; Hüseyin Şentürk (71), ayrı yaşadığı eşi Huriye Şentürk'ün (71) evine gitti. Burada karısı ve kızı Sevda Şentürk'e (49) tabancayla ateş eden Hüseyin Şentürk kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Huriye Şentürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık personelince Nazilli Devlet Hastanesine götürülen Sevda Şentürk ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Şentürk, olay yerinden 1 kilometre uzakta kendi aracında ölü bulundu. Şentürk'ün aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

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