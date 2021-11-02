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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'kişilik haklarına saldırıda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı tazminat davasında kazandığı parayı öğrencilere burs olarak bağışladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 Şubat 2018'deki CHP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını zedeleyici açıklamalar yaptığını, bunun üzerine tazminat davası açıldığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesince manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini bildiren Aydın, "Yerel mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine ilam icraya konularak icra marifetiyle Kılıçdaroğlu'ndan 43 bin 307 lira 45 kuruş tahsil edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Aydın, kazanılan tazminatın üniversite öğrencilerine burs olarak verilmesi amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfına bağışlandığını belirtti.

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