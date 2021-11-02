BIST 1.533
DOLAR 9,60
EURO 11,13
ALTIN 551,98
HABER /  GÜNCEL

Pompeo'dan Biden'e küstah çağrı: Türkiye'ye F-16'ları satmayın

Pompeo'dan Biden'e küstah çağrı: Türkiye'ye F-16'ları satmayın

Donald Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mike Pompoe, Türkiye'ye F-16 satışının S-400'ler sebebiyle uygulanan CAATSA yaptırımlarını delmek anlamına geleceğini söyleyerek, "Hükumetin yasalara uyacağını umuyorum" dedi.

Abone ol

Donald Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mike Pompoe, Yunan devlet televizyonu ERT'ye özel bir mülakat verdi.

Yunanistan'nın sadece Doğu Akdeniz'de değil Avrupa'da ve Orta Doğu'daki ülkelerle de ilişkilerini geliştirdiğini söyleyen Pompeo, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Hükumetin yasalara uyacağını umuyorum"

Yunan televizyonun 'Türkiye'nin F-16 talebi' sorusuna da cevap veren Mike Pompeo, S-400 sebebiyle Türkiye'ye F-35'lerin verilmediği ve CAATSA yaptırımlarının uygulandığını hatırlatarak Biden yönetiminin ABD yasalarını çiğnemeyeceğine inandığını belirtti:

"Hükumetimiz hiçbir zaman CAATSA'yı ihlal eden bir eylemde bulunmamalı. Yönetimin ABD yasalarına uyacağını umuyorum."

"Tehdit dili kullanılmamalı"

Kendi döneminde Ankara ile olan ilişkilerine değinen eski Dışişleri Bakanı, "Hiçbir zaman askeri güç kullanımını desteklemedik. Onları (Türkleri) her zaman diyalog masasına çağırdık. İyi NATO müttefikleri birbirleri için böyle tehdit dili kullanmamalı" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çekmeköy'de 'kız arkadaşının evine çok geliyorsun' cinayeti
Çekmeköy'de 'kız arkadaşının evine çok geliyorsun' cinayeti
PKK'nın CHP'ye tezkere teşekkürüne AK Parti'den açıklama
PKK'nın CHP'ye tezkere teşekkürüne AK Parti'den açıklama
Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak yeni iPhone 13'ü yerden yere vurdu!
Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak yeni iPhone 13'ü yerden yere vurdu!
Fahrettin Koca'dan 3'üncü doz Biontech için flaş açıklama! Yarın Bilim Kurulu'nun gündeminde!
Fahrettin Koca'dan 3'üncü doz Biontech için flaş açıklama! Yarın Bilim Kurulu'nun gündeminde!
Zonguldak'ta yengesine baltayla dehşeti yaşattı! Cezası belli oldu
Zonguldak'ta yengesine baltayla dehşeti yaşattı! Cezası belli oldu
Kedi inatçı çıkınca gazeteci başka araçla evinin yolunu tuttu
Kedi inatçı çıkınca gazeteci başka araçla evinin yolunu tuttu
İçişleri Bakanlığı 'Sinyal' operasyonu sonrası uyardı: e-Devlet üzerinden sık sık kontrol edin!
İçişleri Bakanlığı 'Sinyal' operasyonu sonrası uyardı: e-Devlet üzerinden sık sık kontrol edin!
Masterchef Pelin'in sevgilisi şarkıcı Gökhan Akar kimdir yaşı kaç?
Masterchef Pelin'in sevgilisi şarkıcı Gökhan Akar kimdir yaşı kaç?
ABD'i dev şirket Yahoo'dan Çin kararı
ABD'i dev şirket Yahoo'dan Çin kararı
Pfizer koronavirüs aşısında elde edecekleri gelir tahminini yükseltti
Pfizer koronavirüs aşısında elde edecekleri gelir tahminini yükseltti