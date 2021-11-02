Pompeo'dan Biden'e küstah çağrı: Türkiye'ye F-16'ları satmayın

Donald Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mike Pompoe, Türkiye'ye F-16 satışının S-400'ler sebebiyle uygulanan CAATSA yaptırımlarını delmek anlamına geleceğini söyleyerek, "Hükumetin yasalara uyacağını umuyorum" dedi.

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Donald Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mike Pompoe, Yunan devlet televizyonu ERT'ye özel bir mülakat verdi.

Yunanistan'nın sadece Doğu Akdeniz'de değil Avrupa'da ve Orta Doğu'daki ülkelerle de ilişkilerini geliştirdiğini söyleyen Pompeo, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Hükumetin yasalara uyacağını umuyorum"

Yunan televizyonun 'Türkiye'nin F-16 talebi' sorusuna da cevap veren Mike Pompeo, S-400 sebebiyle Türkiye'ye F-35'lerin verilmediği ve CAATSA yaptırımlarının uygulandığını hatırlatarak Biden yönetiminin ABD yasalarını çiğnemeyeceğine inandığını belirtti:

"Hükumetimiz hiçbir zaman CAATSA'yı ihlal eden bir eylemde bulunmamalı. Yönetimin ABD yasalarına uyacağını umuyorum."

"Tehdit dili kullanılmamalı"

Kendi döneminde Ankara ile olan ilişkilerine değinen eski Dışişleri Bakanı, "Hiçbir zaman askeri güç kullanımını desteklemedik. Onları (Türkleri) her zaman diyalog masasına çağırdık. İyi NATO müttefikleri birbirleri için böyle tehdit dili kullanmamalı" ifadelerini kullandı.