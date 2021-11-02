Uluslararası kurumlar Türkiye'nin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 zirvesinde dile getirdiği Türkiye'nin ezber bozan büyümesi uluslararası kurumların tahminlerini yukarı yönlü revize etmelerini sağladı.

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Dünyanın krizlerle boğuştuğu bir dönemde Türkiye ekonomisi yüzde 21.7'lik bir büyüme kaydederek Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında Birleşik Krallık'tan sonra ikinci sırada yer aldı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye için daha önce yaptıkları büyüme tahminlerini yükselterek revize etti.

AK Partinin 'haftalık analiz gündemi' raporunda verilen bilgilere göre; 2021 için ekonomik büyüme tahminini IMF yüzde 5.8'den 9'a, Dünya Bankası yüzde 5'ten 8.5'e, Standard and Poor's yüzde 6.1'den 8.6'ya, Ficth yüzde 7.9'dan 9.2'ye, Moody's 5'ten 6'ya, Unicredit de yüzde 7.5'ten 9.7'ye çıkardı.

Borçluluk düşük

Bütçe açığının milli gelire oranı, pandemi döneminde verilen sosyal destekler ve azalan vergi gelirlerine rağmen önde gelen ekonomilerle kıyaslandığında Türkiye'nin çok daha başarılı pozisyonda olduğunu gösterdi. Türkiye'de bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 3.4 olurken bu oran ABD'de yüzde 14.9, İngiltere'de 14.2, Japonya'da 12.6, Fransa'da 9.2 ve Almanya'da 4.2 oldu.

Enflasyon zirvede

Enerji ve gıdadaki rekor fiyat artışları enflasyonun dünyada son yılların en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oldu. Küresel enflasyon yüzde 1.2'den 2.4'e, avro bölgesinde 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3.4'e, İngiltere'de son 9 yılın zirvesi yüzde 3.8'e, Almanya'da 1993'ten bu yana ilk defa yüzde 4'e, Fransa'da ise son 10 yılın en yüksek seviyesine geldi.