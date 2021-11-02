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Suriye'de 150 rejim askeri Ayn İsa'ya gönderildi

Suriye'de 150 rejim askeri Ayn İsa'ya gönderildi

SURİYE'de Türkiye'nin olası askeri harekatı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rejim güçler Ayn İsa'ya 150 asker gönderirken terör örgütü PKK/YPG de Tel Tamir'deki militan varlığını artırdı

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SURİYE'de Rakka'nın kuzeyinde ve Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Ayn İsa'ya 150'den fazla Beşşar Esed rejimi askerini taşıyan üç otobüs sevk edildi.

Bu gelişme, Türkiye'nin operasyon sinyali ve peşinden gelen Rusya ve terör örgütü PKK/YPG güçlerinin bölgedeki varlığını güçlendirme hamlesinin ardından geldi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) elde ettiği bilgiye göre terör örgütü unsurları Tel Tamir ve Ebu Rasin bölgesine kısa, orta ve uzun menzilli topçu birlikleri, füze rampaları, ağır makineli tüfekler ve çok sayıda militan takviyesi yaptı.

Örgütün Türkiye'nin harekatına karşı hazırlığını artırdığı ve savaş pozisyonunu aldığı belirtildi.

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