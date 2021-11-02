Aşı zorunluluğunun devreye girdiği ABD New York'ta binlerce çalışan ücretsiz izne çıkarıldı

ABD'nin New York şehrinde kamu çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırma zorunluluğu 29 Ekim itibarıyla devreye girdi. Yapılan açıklamada bu hafta 2 binden fazla itfaiyecinin sağlık iznine ayrıldığı, yaklaşık 9 bin belediye çalışanının da ücretsiz izne çıkarıldığı bildirildi.

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ABD'nin New York şehrinde 29 Ekim itibarıyla başlayan kamu çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırma zorunluluğu ile ilgili açıklama yapıldı.

New York 'ta bu hafta 2 binden fazla itfaiyecinin sağlık iznine ayrıldığı bildirilirken New York İtfaiye Departmanı (NYFD) yetkilisi Frank Dwyer, yaptığı açıklamada 29 Ekim'de aşı zorunluluğunun başlamasıyla sağlık iznine çıkan itfaiyeci sayısının 'çok sıra dışı' olduğunu belirtti. NYFD Başkanı Daniel A. Nigro ise aşı zorunluluğunu protesto etmek için sağlık izni alanları eleştirirken, "Bazı üyelerimizin sorumsuzca sahte izin kullanması, New Yorkluların ve diğer itfaiye çalışanlarının hayatını tehlikeye atıyor. Bu kişiler işlerine geri dönmezlerse yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşirler" diye konuştu.

İstisna taleplerine gelecek günlerde yanıt verilecek

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında 29 Ekim'de devreye giren aşı zorunluluğuna uymayan yaklaşık 9 bin belediye çalışanının ücretsiz izne çıkartıldığını duyurdu. Blasio, polis ve itfaiye teşkilatlarını da içeren 400 binden fazla belediye çalışanının yüzde 91'inin aşı olduğunu, yaklaşık 9 bin kişinin izne çıkartıldığını, 12 bin çalışanın ise dini veya tıbbi gerekçelerle istisna talep ettiğini bildirdi. Bill de Blasio, istisna taleplerine gelecek günlerde yanıt verileceğini söyledi.