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Kamerun'da dünyaya gelen yapışık siyam ikizleri Türkiye'de şifa buldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kamerun'da dünyaya gelen yapışık siyam ikizleri Türkiye'de şifa buldu

KAMERUN'da dünyaya gelen yapışık siyam ikizleri İstanbul'da 27 saat süren başarılı ameliyatla sağlıklarına kavuştu.

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İSTANBUL Altunizade Acıbadem Hastanesinden yapılan açıklamaya göre; Kamerun'da dünyaya gelen kalçadan yapışık ikizler Elizabeth ve Mary, Kamerun Cumhurbaşkanlığının girişimiyle Türkiye'ye getirildi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander, Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Memet Özek, Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Serpil Ustalar Özgen ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Agop Çıtak'ın gözetiminde ürolojiden yoğun bakım ekibine, radyolojiden fizik tedavi ve kalp damar cerrahisine kadar çok sayıda hekim ve sağlık profesyoneli yapışık ikizleri ayırmak için çalışmaya başladı.

İkizler için ameliyattan önce 7 ay boyunca multidisipliner tedavi süreci yürütüldü.

Riskin en aza indirilmesi için ameliyat öncesi ikizlerin radyolojik ve angiografik incelemeleri sayesinde 3 boyutlu maketleri hazırlandı.

Hazırlıkların ardından ameliyata alınan ikizler 27 saatlik operasyonla sağlıklarına kavuştu.

İkizlerin babası Richard Akwe, bebeklerin rahat hareket edememeleri ve canlarının yandığı düşüncesinin kendilerini üzdüğünü kaydetti. Bebekleri bir armağan olarak niteleyen baba Akwe, çocukların emzirme esnasında sürekli ağladığını anlattı.

Anne Caroline Akwe ise "Tüm zorluklarına rağmen bebeklerimi yapışık halde bir yıl boyunca emzirdim. İkisinin de sağlıklı olarak birbirlerinden ayrılabileceklerine dair umudumuzu hiç kaybetmedik. Ve o hayalimiz Türk hekimlerinin olağanüstü çabası ve başarısıyla gerçeğe dönüştü" ifadelerini kullandı.

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