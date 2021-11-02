Sergen Yalçın: Hedefimiz kazanmak

3 maç oynayıp, 3’ünü de kaybettiklerini söyleyen Sergen Yalçın, hedeflerinin kazanmak olduğunun altını çizdi. Yalçın "Yarın mutlaka bir şeyler alıp dönmek istiyoruz." dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4’üncü maçında yarın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting CP ile karşılaşacak. Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın ve siyah-beyazlı oyuncu Rıdvan Yılmaz, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Basit goller yedik"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi’nin farklı bir kulvar olduğunu belirterek, “Oynadığımız kulvarlardan en zor olanı ve en önemli olanı. Oynadığımız 3 maç, sonuçların bizim adımıza iyi olmadığı ancak zaman zaman oynadığımız oyuncuların çok ciddi oyunlarla bizi tatmin ettiği konusunda hemfikir olabiliriz. Sonuçlandırma konusunda çok ciddi sorunlar yaşadık, basit goller yedik.

"Oynadığımız takımlar iyi takımlar"

Oynadığımız takımlar iyi takımlar, bunun farkındayız ama biz de kendi ülkemizin şampiyonu ve iyi takımlarından bir tanesiyiz. Bu sene geniş bir kadro iyi bir kadro kurduk. Yaşadığımız sorunlar, sakatlıklar takımımızın ritmini bozdu. Aynı kadroyla arka arkaya maça çıkamadık bir türlü. Bu da bazı sorunlar yarattı bize doğal olarak. Türkiye liginin kötü olduğunu düşünmüyorum, bazı sıkıntılar tabi ki yaşayacağız. Önümüzdeki haftadan sonra oyuncularımız geri geleceklerdir.

"Mutlaka bir şeyler alıp gelmek istiyoruz"

Oyuncularımız iyi, karakterli oyuncular. İletişimlerimiz iyi. İçerde sorun yaşamıyoruz ama bunu biraz daha çalışıp sonuçlara döndürmemiz gerekiyor. Zannediyorum kısa sürede bu sorunu da çözeceğiz. 3 maç oynadık, 3’ünü de kaybettik. Yarın mutlaka bir şeyler alıp dönmek istiyoruz. Hedefimiz tabi kazanmak, sağlam bir oyun oynayarak istediğimiz sonucu almak. Bu çok zor, gruptaki tüm maçlar zor” diye konuştu.

"Radikal değişiklik yapacak durumumuz yok"

Radikal bir değişiklik düşünüp düşünmediği ile ilgili gelen bir soru üzerine ise Yalçın, “Çok radikal değişiklik yapacak durumumuz yok. 5-6 oyuncumuz yok yarın. Buna şükrediyoruz çünkü önceki maçta 12-13 oyuncumuz yoktu. Bu sezon çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bunlar beklediğimiz şeyler değildi. Bazen oyuncuların performansı düşebiliyor ve oynadığımız oyunlar skora dönüşmüyor. Bu olduğu zaman eleştiriler de fazla oluyor.

"Önemli olan sonuçtur"

Önemli olan sonuçtur. Tabelaya bakıldığında ne görüldüğünün önemli olduğu bir şeyin içindeyiz. Toparlanacağız. Henüz çok erken. Bizimle ilgili değişik yorumlar yapılıyor. Biz iyi durumdayız, huzurluyuz. Bizi üzen tek şey sakatlıklar. Arka arkaya oynayamıyoruz. Ümit ediyorum ileri süreçte toparlanacağız. Maç kazanabilir veya kaybedebiliriz. Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar. Belli oyuncular var kullanabileceğimiz, 5 oyuncumuzun yerine de birilerini koyacağız” ifadelerini kullandı.