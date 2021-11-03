Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarih verdi! 750 engelli öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş atama açıklaması geldi. Bakan Özer 3 Aralık tarihine işaret etti.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 mali yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Bütçe üzerine yapılan görüşmelerin ardından, Milli Eğitim Bakanı Özer, milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi.

"Şu anda okullarda boş geçen ders yok"

Milli Eğitim Bakanı Özer, 3 Aralık 2022 tarihinde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu. Bakan Özer, yüz yüze eğitimde okullarda bazı derslerin boş geçtiğine yönelik milletvekillerinin eleştirilerine, "Şu anda okullarda boş geçen ders yok" dedi.

Özer, okullarda kalabalık sınıfların olmadığını belirterek, "35'ten fazla öğrenci bulunan sınıfların oranı yüzde 13,4'tür. Dolayısıyla kalabalık sınıflar yaygın değildir. Ayrıca Bakanlık olarak İl Milli Eğitim Müdürlüklerimize okul bazlı olarak kalabalık sınıflarla ilgili her türlü önlemi alma, kural belirleme, ikili eğitime geçme veya ders saati süresinde tasarrufta bulunma yetkisini verdik" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 bütçesinin oylamasına geçildi.