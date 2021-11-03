Düşüş şeklinden belirlendi! Şebnem hemşire cinayete kurban gitmiş

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Şebnem Köker soruşturmasını tamamlandı. Buna göre Şebnem hemşirenin cinayete kurban gittiği belirlendi. Şüpheli ölümün cinayet olduğu bilgisine verilen çelişkili ifadeler ve Şebnem Köker'in düşüş şekli ile ulaşıldı. Şebnem hemşirenin katiline ise müebbet hapis istendi.

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İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz 7 Haziran'da kaldığı pansiyonun üçüncü katından demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Sanık Timuçin Bayhan 7 Haziran'da tanık olarak verdiği ilk ifadesinde, Köker'in saat 19.00'da otele geri gelerek telefonunu sahilde düşürdüğünü söylediğini anlattı. Sabah'ın haberine göre Bayhan şüpheli olarak 13 Haziran'da alınan ikinci ifadesinde ise Köker'in saat 23.00 sıralarında otele geri dönüp telefonunu denize düşürdüğünü söylediğini dile getirdi. İki farklı ifade sonrası Şebnem Köker soruşturmasında seyir değişti.

İtilerek aşağı atılma...

Bayhan'ın iki ifadede farklı saatler vermesi ve çelişkili konuşması cinayet şüphesini arttırdı. Ayrıca cansız manken ile olay yerinde yapılan keşfin ardından genç kadının düşüş şekline göre itilerek aşağı atılma ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirlendi. Tüm bu deliller çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Köker'in ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

34 yaşındaki sanığa kasten öldürmeden hapis istendi

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Köker'in erkek arkadaşı Timuçin Bayhan'ın (34) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi.

İzmir'deki bir hastanede hemşire olarak çalışan Şebnem Köker, İnstagram'da gemi kaptanı Timuçin Bayhan (34) ile tanıştı. Bir süre oradan arkadaşlık yapan ikili yüz yüze görüşmeye başladı. Hemşire Şebnem Köker, İzmir'den İstanbul'a geldi. Köker, Kadıköy Moda Caferağa Mahallesi Rızapaşa Sokak'da bulunan pansiyona erkek arkadaşıyla birlikte yerleşti.

'Canım' diye hitap edince...

Köker'in erkek arkadaşına oteldeyken eşinden bir telefon geldi. Odadayken eşine 'canım' diye hitap edince Şebnem Köker ile Timuçin Bayhan arasında tartışma yaşandı. Şebnem Köker, telefonu kapattıktan sonra Bayhan'a 'yalancısın, eşinle aran iyi' diyerek çıkıştı.

Tartışmanın ardından Şebnem Köker 7 Haziran sabahı saat 03.00 sıralarında ise 3.'inci katındaki odanın penceresinden, zemindeki istinat duvarı üzerindeki demir parmaklıkların üzerine düştü. Parmaklıkların üzerine düşen Köker olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şebnem Köker'in esrarengiz ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifadeler alındı. Şebnem hemşirenin babası müşteki Abdullah Köker ifadesinde, "Kızım etkisiz hale getirilip kucaklanarak pencereden atıldı. Cinayete kurban gittiğinden eminim. Kızım hayat dolu, ileriye dönük planları olan biriydi. Hatta kilolu olmasına rağmen 100 kilodan 50 kiloya düştü. Yükseklik korkusu vardı. Olayın gerçekleştiği pervazda oturması mümkün değil. Kızımı iyi tanıyorum. Hiçbir şekilde o miktarda içki tüketmez. Telefonunu düşürmesi veya kaybetmesinin mümkün değil" dedi.