Abdulkadir Selvi'den olay kulis! "HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları sürerken Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'in de desteğiyle bastırmaya devam ediyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ise, "Kılıçdaroğlu'na üzüleceği bir haber vereyim" deyip HDP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

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Millet İttifakı içinde cumhurbaşkanı adaylığı gerilimi içten içe sürerken, Ekrem İmamoğlu ismi Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm engelleme çabalarına karşın gündemden düşmüyor. Meral Akşener'in ardından HDP'nin de Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır koyduğu iddia ediliyor.

"Türk askeriyle ilgili bir tezkerede herkes karşı çıksa dahi CHP’nin desteklemesi beklenirdi" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Peki değişen ne oldu? Değişen tek şey, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı. Kılıçdaroğlu, kişisel hesabı uğruna CHP’yi ters köşeye yatırdı. Ama ona üzüleceği bir haber vereyim. HDP’nin adayı Kılıçdaroğlu değil, Ekrem İmamoğlu" diye yazdı.

Yakında Kılıçdaroğlu kürsüden 'kelepçe' atarsa şaşırmam!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya da atıfta bulunan Selvi, "Kılıçdaroğlu’nu izlerken bir süredir 'şimdi kimi tehdit edecek?' duygusuna kapılıyorum. Kemal Bey bu hafta da boş geçmedi. 'AYM kararlarına uymayanları devletin bürokrasisi içinde tutmayacağız' dedi. Kılıçdaroğlu, yakında kürsüden kelepçe atarsa şaşırmam. Çünkü sıra ona geldi" düşüncesini savundu.