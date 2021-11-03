Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Fahrettin Koca açıkladı 3'üncü doz kararı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Vakaların hala yüksek seyretmesiyle 3'üncü doz kararı ele alınacak.

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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada gündemlerinde 3'üncü dozun olacağını böyle duyurmuştu: "Biontech sonrası üçüncü doz gerekli mi? Gerekiyorsa ne zaman yapılır ve kimlere yapılmalı? Yarın Bilim Kurulu’nun gündem konularından bir tanesi de bu madde olacak.”

Okulların kapanması gündemde mi?

Okullarda gerçekleştirilen rastgele PCR taramasının sonuçlarının çıktığını belirten Bakan Koca, “Rastgele çalışmanın sonuçları çıktı. Biz bunu belli aralıklarla tekrarlamak istiyoruz. Yapılan taramada, toplumdan farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Bunun bazı okullarda 1.1’den 5.9’a kadar değişen oranlarda olduğunu gördük. Tedirgin olunacak bir durumun olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum. Özellikle bir şey ifade etmek istiyorum. Okulların özellikle pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli. Böyle bir soru da artık sorulmamalı. Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir. Ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz. Bilim Kurulu’nun da böyle bir gündemi söz konusu değil” şeklinde konuştu.